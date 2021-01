V začetku januarja so v medije prišle skrivnosti igralca Armieja Hammerja, češ da ga vzburja kanibalizem, do svojih nekdanjih deklet pa naj bi bil celo nasilen. To so razkrila zasebna sporočila, ki si jih je izmenjal z eno od njih in v katerih je svojo partnerico celo vprašal, ali bi ji lahko "odrezal prst na nogi in ga imel pri sebi kot svojo last", v enem od sporočil pa je sam sebe označil za kanibala.

Armie je med drugim zaigral v supšnnih filmih Mož iz agencije U.N.C.L.E., Pokliči me po svojem imenu in Socialno omrežje.

To je potrdilo še eno njegovo nekdanje dekle Courtney Vucekovich, ki je dejala, da je bilo razmerje z Armiejem, kot bi "hodila s Hannibalom Lecterjem", tudi njej je namreč večkrat dejal, da bi ji odrezal del telesa. "Rekel mi je, da mi hoče zlomiti rebro, ga popeči na žaru in pojesti," je razkrila in dodala, da zveza z njim ni bila samo čudna, ampak tudi čustveno nasilna, saj je dober manipulator.

V filmu o Facebooku, Socialno omrežje, je imel dvojno vlogo, ko je igral brata dvojčka Winklevoss. Foto: IMDb

Ostal brez dveh projektov, v posnetem ga soigralka ignorira

Ko so obtožbe prišle v javnost, se je 34-letni Hammer hitro oglasil in jih označil za lažnive, ter za "resne in zlobne napade" nanj, vendar pa se je začel umikati iz številnih projektov, kot je denimo akcijska komedija z Jennifer Lopez Shotgun Wedding, zdaj pa je še oznanil, da ne bo del serije The Offer, ki temelji na legendarnem mafijskem filmu Boter.

Kriza pa se kaže tudi v filmih, ki so že posneti, kot denimo v prihajajočem Crisis, v katerem igra ob Garyju Oldmanu in Evangeline Lilly. Kanadska igralka ga je namreč vidno ignorirala, ko je film promovirala na svojem Instagramu, saj je posebej poudarila, da je ponosna, da je na filmskem posterju skupaj z Oldmanom. "Ponosna sem, da sem del trilerja, ki se ukvarja z vprašanji, ki obkrožajo industrijo in ima koristi od odvisnosti (in ponosna, da sem na tem posterju z #GaryOldman)."

Preberite tudi: