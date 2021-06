Zloglasni igralec na zdravljenju zaradi "težav z drogami in seksom"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec, obtožen spolnih zlorab in celo kanibalizma, se je prijavil na rehabilitacijsko kliniko.

34-letni igralec Armie Hammer se je v začetku tega leta znašel pod drobnogledom medijev, nato pa še policije, ko ga je več žensk obtožilo psihičnih in spolnih zlorab ter kanibalizma.

Kariera igralca, znanega po filmih Socialno omrežje, Pokliči me po svojem imenu in Rebecca, je zaradi tega kmalu potonila, odpustili so ga pri več filmskih projektih, nato se mu je odpovedala tudi agencija, ki ga je zastopala.

Zdravi se na kliniki na Floridi

Od takrat se je pred očmi javnosti skrival na družinskem posestvu na Kajmanskih otokih, od koder pa se je pred kratkim vrnil v ZDA. Kot poroča Page Six, se je Hammer prijavil na rehabilitacijsko kliniko na Floridi, kjer se zdravi zaradi "težav z alkoholom, drogami in seksom".

Hammerjeva žena Elizabeth Chambers, s katero ima dva otroka, je lansko poletje vložila zahtevo za ločitev. Foto: Guliverimage/AP

Igralčev prijatelj je za Page Six izjavil, da si Hammer "prizadeva ozdraveti in dobiti skrbništvo nad svojimi otroki".

Lansko poletje, še preden so v javnost prišle obtožbe o njegovem psihičnem, fizičnem in spolnem nasilju, je namreč njegova žena Elizabeth Chambers vložila zahtevo za ločitev, Hammer pa zdaj zahteva deljeno skrbništvo nad njunima otrokoma.

