Kriza (Crisis)

Crisis © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ZDA, Kanada, Belgija │ 2021 │ 113 min. │ Kriminalni triler R: Nicholas Jarecki I: Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg Kinnear IMDb: 6,1/10 │ Rotten Tomatoes: 66 % │ Uporabniki Googla: 74 %

Film pripoveduje tri zgodbe o svetu opioidov. Preprodajalec drog organizira operacijo tihotapljenja fentanila med Kanado in ZDA. Arhitektka okreva po zasvojenosti s tableti OxyContin in izsledi resnico o vpletenosti njenega sina v narkotike.

Univerzitetni profesor pa se bori z nepričakovanim razkritjem o svojem delodajalcu – farmacevtskemu podjetju z močnim vladnim vplivom. To je na trg poslalo novo protibolečinsko zdravilo, ki naj nebi povzročalo zasvojenosti.

"Ob filmu Kriza sem užival. Igralski nastopi so prvovrstni in napetost narašča ves čas do vrhunca in njegovih posledic." Stephen Romei, The Australian

"Ta pameten in očitno dobro raziskan film v nekaj pogledih zadovoljuje, v drugih pa se zdi ublažen." Bob Strauss, San Francisco Chronicle

"Jareckijeva težnja po poenostavitvi podzgodb ne dela filma Kriza nič manj privlačnega in daje vsemu občutek nenadnosti v slogu Michaela Crichtona." Peter Debruge, Variety

Napovednik filma Kriza: Zanimivosti: Tako imenovana epidemija opioidov je v ZDA v zadnjih dveh desetletjih terjala že več kot 600 tisoč življenj.



Po oceni ameriške vladne agencije Health Resources and Services Administration (Uprava za zdravstvene vire in storitve) tam zaradi opioidov vsak dan umre več kot 130 ljudi.



Skupina ameriških generalnih tožilcev je je sicer letošnjega julija razkrila prelomno, 26 milijard dolarjev vredno poravnavo s farmacevtskimi velikani, ker naj bi podžigali smrtonosno epidemijo.

po trilerju Arbitraža (2012). Michelle Rodriguez in Evangeline Lilly sta bili soigralki že v priljubljeni TV-seriji Skrivnostni otok.

in sta bili soigralki že v priljubljeni TV-seriji Skrivnostni otok. Michelle Rodriguez in Luke Evans sta pred tem skupaj igrala že v uspešnici Hitri in drzni 6 (2013).

sta pred tem skupaj igrala že v uspešnici Hitri in drzni 6 (2013). Sama Worthingtona so napovedali kot člana igralske zasedbe, vendar se ta v filmu ne pojavi.

so napovedali kot člana igralske zasedbe, vendar se ta v filmu ne pojavi. Film je bil izvirno naslovljen Dreamland (Sanjska dežela), a so naslov malo pred začetkom predvajanja filma spremenili, saj niso želeli, da bi ga gledalci zamenjevali s filmoma Dreamland (2019) in Tovarna sanj (Traumfabrik/Dream Factory, 2019).

