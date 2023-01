Igralec prepričan: Drugi del je boljši od prvega!

Pretekli teden ste si na Planetu lahko ogledali triler Mojstri iluzij (Now You See Me), nocoj ob 20. uri pa si boste lahko ogledali njegovo nadaljevanje Mojstri iluzij 2 (Now You See Me 2). Woody Harrelson, ki je nastopil v obeh delih, priznava, da je drugi veliko boljši od prvega. Le zakaj?

Dave Franco je v začetku intervjuja najprej pojasnil, o čem govori drugi del filmske serije Mojstri iluzij 2 (Now You See Me 2): "Film se začne in mi, čarovniki, se skrivamo v zaledju, ker nas išče FBI. Med predstavo nam gre vse narobe, ugotovimo pa tudi, da nekdo želi s triki ukaniti nas. Posledično želimo do konca filma ugotoviti, kdo nas tako zafrkava, kako te ljudi zaustaviti in kako lahko ponovno pridobimo nadzor."

Igralski zasedbi se je priključila Lizzy Caplan, ki se je v čarovniško ekipo pridružila z vlogo Lule. O njej je dejala: "Lula je nova članica iluzionistov, ki jih je občudovala precej dolgo. Ob tem je poskušala zgraditi svojo kariero, a z bolj provokativnimi in šokantnimi triki."

Michael Caine, Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Dave Franco. Foto: IMDb

Tudi v drugem delu filmske serije se vrača Woody Harrelson, ki je v pogovoru razkril, da sam v resničnem življenju še ni bil hipnotiziran, je pa poskušal v takšno stanje spraviti soigralca Marka Ruffala. Mark je priznal, da to drži, in dodal: "Rekel mi je, da bom po tem, ko se zbudim, vse videl obarvano zeleno. Ko sem se zbudil, sem bil ves začuden in sem ga samo vprašal, kaj za vraga mi je storil! Rekel sem mu, naj me spravi iz tega stanja!"

Woody je to komentiral: "Veste, res gre za dobrega igralca, zato me je takrat dejansko prepričal, da sem ga hipnotiziral. Na srečo zdaj vem, da je bila vse le igra!"

Woddy Harrelson v filmu Mojstri iluzij 2. Foto: IMDb

V drugem delu filmske serije pa se bo na novo pridružil tudi Daniel Radclife, ki je spregovoril o tem, koliko čarovniških trikov je resničnih: "Mislim, da je v tem delu veliko več trikov in magije resničnih, kot jih je bilo v prvem, kar je izjemno kul!" To je potrdil tudi Dave Franco, saj je razkril, da so tokrat res čim več potegavščin želeli izvesti sami.

Za konec je Woddy Harrelson drugemu delu namenil izjemen kompliment: "Mislim, da je drugi del boljši od prvega. Scenarist se je namreč izredno potrudil, da je spisal izjemen scenarij, obenem pa je tudi zgodba odlično zasnovana, zato mora biti vsak zelo zbran med gledanjem tega filma."

Vse odgovore igralcev si lahko ogledate tudi v spodnjem videoposnetku:

