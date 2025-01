Hollywoodski igralec, obtožen kanibalizma, se sprehaja po Zagrebu

Ameriški igralec Armie Hammer se skuša vrniti v filmsko industrijo, to pa počne – na Hrvaškem. Kontroverznega igralca je leta 2021 več žensk obtožilo spolnih zlorab in mu očitalo kanibalistične težnje. Proti njemu so sprožili uradno preiskavo, in čeprav ga niso spoznali za krivega, se je njegova kariera v Hollywoodu končala.

V začetku leta pa je najavil, da se vrača, nemški režiser Uwe Boll mu je dal glavno vlogo v trilerju The Dark Knight. Za snemalno lokacijo so izbrali Hrvaško, Hammer pa je na Instagramu razkril, da je že pri naših južnih sosedih, objavil je fotografijo s sprehoda po Zagrebu.

Hammer je v preteklosti ustvaril kar nekaj vidnih vlog, igral je v filmih Socialno omrežje (2010), Osamljeni jezdec (2013), Mož iz agencije U.N.C.L.E. (2015) in Pokliči me po svojem imenu (2017), po obtožbah o spolnih zlorabah in kanibalizmu pa so ponudbe vlog izginile. Takrat ga je zapustila tudi žena Elizabeth Chambers, s katero imata dva otroka.