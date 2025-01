K našim južnim sosedom konec meseca prihaja igralec Armie Hammer, ki je bil leta 2021 obtožen kanibalizma in spolnega napada. Na Hrvaškem bo snemal film Vitez teme (The Dark Knight), ki bo eden njegovih prvih po obtožbah izpred štirih let, poroča revija Variety.

Po škandalu iz leta 2021 se na velika platna vrača Armie Hammer. Takrat ga je več žensk obtožilo spolnega napada, zaradi česar je losangeleška policija sprožila intenzivno preiskavo, 38-letnik pa je odšel na zdravljenje odvisnosti od drog, alkohola in spolnosti. Povod je bilo sporočilo, v katerem je igralec trdil, da je kanibal.

Ko so že vsi mislili, da je njegove kariere konec, je sodišče leta 2023 odločilo, da obtožnice ne bo vložilo, saj nima dovolj dokazov. Igralec se je vrnil na delo, zdaj pa se bliža tudi njegova vrnitev na velika platna.

Točna lokacija še ni znana

Po poročanju revije Variety je dobil glavno vlogo v novem filmu nemškega režiserja Uweja Bolla z naslovom Vitez teme (The Dark Knight). Čeprav opis in ime spominjata na že znano zgodbo, ne gre za film o Batmanu. Hammer bo igral lik Sandersa, ki "vzame pravico v svoje roke" in se loti boja proti kriminalcem. Predstavljen bo kot senzacija na družbenih omrežij in junak. Prav ta opis je zaradi njegove kontroverzne preteklosti v javnosti sprožil nekaj polemik.

Film bodo snemali pri naših južnih sosedih, snemanje pa naj bi se začelo že 27. januarja. Kje točno, še niso razkrili.

Poleg omenjenega filma naj bi konec minulega leta zaključil tudi snemanje vesterna z naslovom Frontier Crucible, ki bo najverjetneje njegov prvi film po obtožbah izpred štirih let. Takrat je izgubil tudi ženo Elizabeth Chambers, ki je po desetih letih zakona vložila zahtevo za ločitev. Skupaj imata desetletno hčer Harper in osemletnega sina Forda.

Elizabeth Chambers in Armie Hammer sta bila poročena med letoma 2010 in 2023, ko je bila ločitev uradno zaključena. Foto: Guliverimage

