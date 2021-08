Kako dobro poznate filme Tima Burtona?

Tim Burton bo v sredo, 25. avgusta, praznoval 63. rojstni dan. Ob tej priložnosti vam predstavljamo pet njegovih celovečercev in še pet filmov, ki so jih režirali drugi in bi jih lahko zaradi njihove vsebine in sloga pripisali njemu. Poskušajte jih ločiti, na koncu pa preverite, kako uspešni ste bili pri tem.

Strašljive zgodbe (Scary Stories to Tell in the Dark, 2019)

Hvaljena grozljivka spremlja skupino najstnikov, ki so se prisiljeni boriti za preživetje, potem ko v zapuščeni hiši odkrijejo strašljivo knjigo, s pomočjo katere oživijo pošasti iz njihovih najhujših nočnih mor. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Alica v čudežni deželi (Alice in Wonderland, 2010)

Devetnajstletna Alica se kmalu po smrti svojega ljubljenega očeta znajde v skrivnostnem Spodnjem svetu, ki ga je pred desetimi leti že obiskala, vendar je vmes povsem pozabila nanj. V družbi starih prijateljev se poda na neverjetno pustolovščino, da bi Čudežno deželo odrešila tiranije zlobne Rdeče kraljice … • V petek, 20. 8., ob 21. uri na FOX Life.*

Velika riba (Big Fish, 2003)

Edward Bloom (Albert Finney) se je kot zvedavi mladenič (Ewan McGregor) podal na zanimivo popotovanje. S svojimi mističnimi pripetljaji očara vsakogar – razen svojega odtujenega sina Willa. Ko ju mati še zadnjič poskuša spraviti, se mora Will naučiti ločiti dejstva od izmišljotin. • V ponedeljek, 16. 8., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Favnov labirint (Pan's Labyrinth, 2006)

Deklica se zateče v fantazijski svet, da bi zbežala pred kruto resničnostjo Francovega fašističnega režima. V čarobnem gozdu sreča favna, ki ji pove, da je v resnici princeska, ki mora opraviti tri naloge, če se želi vrniti v svoje čarobno kraljestvo in spet videti svojega očeta kralja. • V ponedeljek, 23. 8., ob 0.50 na FOX Movies.*

Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (2016)

Priredba priljubljenega istoimenskega romana Ransoma Riggsa se osredotoča na nevsakdanjo sirotišnico, v kateri domujejo otroci z nadnaravnimi sposobnostmi. Te ogroža temačna sila, zato se morajo naučiti zaupati drug drugemu in združiti svoje osupljive moči v boju proti njej. • V nedeljo, 15. 8., ob 21.58 na Planetu.* │ Tudi v videoteki DKino.

Brata Grimm (The Brothers Grimm, 2005)

Film spremlja brata Grimm (Matt Damon in Heath Ledger) na čarobni pustolovščini, ki se odvija v svetu junakov in hudobcev, čarovnic in škratov, neuničljivega zla in resnične ljubezni, v kraljestvu, za katerega sta pripovednika menila, da je le pravljica ... dokler ni vdrlo v njun svet. • V petek, 20. 8., ob 8.20 na AMC.*

Velike oči (Big Eyes, 2015)

Walter Keane je v šestdesetih letih zaslovel s slikami otrok z velikimi žalostnimi očmi, ki so jih ljudje množično kupovali, kritiki pa prezirali kot kič. Nihče pa ni slutil, da Walter živi v veliki laži, s katero je preslepil ves svet – slik v resnici ni naslikal on, pač pa njegova žena Margaret. • V videoteki DKino.

Pri Addamsovih (The Addams Family, 2019)

Ekscentrična družina Addams se v svoji najnovejši celovečerni animirani pustolovščini preseli v dolgočasno predmestje in tam na novo določi pomen dobrih sosedskih odnosov. • V petek, 13. 8., ob 16. uri na Cinemax in v sredo, 15. 9., ob 15.40 na Cinemax 2.*

V gozdove (Into the Woods, 2014)

V Disneyjevi priredbi slovitega broadwayskega muzikala se prepletajo številne pravljice bratov Grimm, izvrstno igralsko zasedbo filma pa sestavljajo Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine in Johnny Depp. • V četrtek, 19. 8., ob 14.15 na FOX Movies.*

Sweeney Todd: Hudičev brivec (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007)

Glasbena grozljivka pripoveduje zgodbo o brivcu (Johnny Depp), ki po 15 letih krivičnega zapora priseže, da se bo kruto maščeval. Film je prejel zlati globus za najboljšo komedijo ali muzikal. • V videoteki DKino.

Na koncu smo vam dolžni razkriti, katere od zgornjih filmov je režiral Tim Burton. To so Alica v čudežni deželi, Velika riba, Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke, Velike oči in Sweeney Todd: Hudičev brivec. Strašljive zgodbe je režiral Norvežan André Øvredal, s tremi oskarji nagrajeno mojstrovino Favnov labirint je posnel mehiški režiser Guillermo del Toro, pod Brata Grimm se je podpisal legendarni Terry Gilliam, animirana uspešnica Pri Addamsovih je delo Grega Tiernana in Conrada Vernona, film V gozdove pa nam je prinesel režiser muzikala Chicago Rob Marshall.

Napovednik filma Velika riba:

