Ben Affleck – od hollywoodskega zlatega dečka do Batmana

15. avgusta bo 49 let dopolnil dvakratni oskarjevec in hollywoodski zvezdnik, ki že skoraj četrt stoletja polni strani rumenih medijev – Ben Affleck. Preverite, v katerih filmih si ga boste lahko ogledali v teh dneh.

Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)

Uporniški mladenič dela kot hišnik na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Ko nanj naleti profesor Lambeau, ga poskuša prepričati, naj neha zapravljati svoj dragoceni dar. Drama Gusa Van Santa je prejela oskarja za izvirni scenarij (Matt Damon in Ben Affleck) in stranskega igralca (Robin Williams). • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Vsota vseh strahov (The Sum of All Fears, 2002)

Jack Ryan (Ben Affleck), izmišljeni junak iz romanov Toma Clancyja, se tokrat znajde sredi politične krize med ZDA in Rusijo. Ameriške obveščevalne službe ne vedo prav dobro, kakšno mnenje naj si ustvarijo o novem ruskem predsedniku. Nato pa v ameriškem velemestu raznese jedrsko bombo … • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nevarna smer (Changing Lanes, 2002)

Ben Affleck in Samuel L. Jackson v tem izvrstnem trilerju upodabljata tujca in povsem različna človeka. Prvi je mlad in uspešen odvetnik, drugi pa zdravljeni alkoholik, ki se bori za skrbništvo nad sinom. Toda majhna prometna nezgoda oba pahne na rob samouničenja in dokaže, da lahko bes človeka spremeni v pošast. • V sredo, 11. 8., ob 21. uri na FOX Movies.*

Plačilo (Paycheck, 2003)

Genialni računalniški inženir (Ben Affleck) se zbudi in ugotovi, da so mu izbrisali kratkoročni spomin, potem ko je zadnja tri leta delal pri skrivnostnem projektu, vrednem več milijard dolarjev. Akcijski ZF-triler Johna Wooja temelji na kratki zgodbi Philipa K. Dicka. • V nedeljo, 8. 8., ob 3.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ameriške sanje (The Company Men, 2010)

Vrhunska igralska zasedba v zgodbi o treh moških, ki se morajo spopasti s tragično izgubo zaposlitve zaradi zmanjševanja stroškov v podjetju. V filmu poleg Bena Afflecka igrajo še Tommy Lee Jones, Kevin Costner, Chris Cooper in Maria Bello. • V videoteki DKino.

Misija Argo (Argo, 2012)

Napet in duhovit politični triler v režiji Bena Afflecka nas popelje v jesen 1979, ko je iranska islamska revolucija dosegla vrhunec, in obuja eno najdrznejših operacij v zgodovini CIE. Prejemnik treh oskarjev – za najboljši film (ta kipec je kot soproducent filma prejel tudi Affleck), najboljši prirejeni scenarij in najboljšo filmsko montažo. • V videoteki DKino.

Drzna igra (Runner Runner, 2013)

Nadarjen študent (Justin Timberlake) se zaplete v prevaro spletnih iger na srečo in odpotuje na Kostariko, da bi se soočil z lastnikom mednarodnega igralniškega omrežja (Ben Affleck). Obljuba spretnega poslovneža o hitrem zaslužku ga hitro premami, nato pa izve smrtonosno resnico o svojem velikodušnem pokrovitelju. • V soboto, 14. 8., ob 22. uri na FOX Movies.*

Ni je več (Gone Girl, 2014)

V psihološkem trilerju, ki ga je David Fincher posnel po istoimenskem romanu Gillian Flynn (ta je tudi avtorica scenarija), Ben Affleck igra moškega, ki ga osumijo za ženino izginotje. Eden najbolj hvaljenih filmov leta 2014 je bil nominiran za oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi (Rosamund Pike). • V ponedeljek, 9. 8., ob 0.45 na TV 1000.*

Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman V Superman: Dawn of Justice, 2016)

V nadaljevanju Jeklenega moža (2013) Zacka Snyderja imata Batman (Ben Affleck) in Superman (Henry Cavill) nasprotni stališči o tem, kakšen naj bo junak, ki varuje svet. Vendar se bosta morala kmalu spopasti s še večjo grožnjo, ki jo je vnovič ustvaril zlobni milijarder Lex Luthor (Jesse Eisenberg), na pomoč pa jima bo priskočila tudi Čudežna ženska (Gal Gadot). • V videoteki DKino.

Izven igrišča (The Way Back, 2020)

Ben Affleck se je po krajši seriji neuspehov vrnil v staro dobro formo v hvaljeni športni drami o alkoholiku, ki postane trener svoje nekdanje srednješolske košarkarske ekipe. Tako kot njegov lik v filmu se je tudi zvezdnik dolgo časa spopadal z odvisnostjo od alkohola. • V nedeljo, 8. 8., ob 16.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Liga pravičnih Zacka Snyderja (Zack Snyder's Justice League, 2021)

Težko pričakovana režiserjeva različica spektakla, v katerem moči združijo najslovitejši superjunaki stripovske založbe DC Comics – Batman, Superman, Čudežna ženska, Aquaman, Flash in Kiborg. • V videoteki DKino in na HBO OD/GO sta na voljo obe različici filma – režiserjeva in izvirna kinematografska.

