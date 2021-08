Tropska filmska vročica

V TV-priporočilih nadaljujemo z vročimi poletnimi temami. Tokrat vam predstavljamo žanrsko raznolike filme, ki vas bodo popeljali v odročne tropske kraje in vam omogočili, da razburljive eksotične pustolovščine izkusite kar doma.

Jurski park (Jurassic Park, 1993)

Uspešnica, ki jo je Steven Spielberg posnel po romanu Michaela Crichtona, spremlja skupino obiskovalcev otoka, na katerem je premožen poslovnež s pomočjo genetskih znanstvenikov ustvaril park z davno izumrlimi dinozavri, toda narava kmalu pokaže zobe. • V ponedeljek, 2. 8., ob 13.45 na FOX Movies.* │ V videoteki DKino je na voljo celotna franšiza Jurski park, ta ob prvotni trilogiji vključuje še uspešnici Jurski svet (2015) in Jurski svet: Padlo kraljestvo (2018).

Prekrokana noč 2 (The Hangover Part II, 2011)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 2009 druščina prijateljev odpotuje na Tajsko, kjer naj bi se eden izmed njih poročil, po enem pivu pa se stvari znova zapletejo. Glavne vloge v filmu so znova odigrali Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha in Ken Jeong. • V soboto, 7. 8., ob 21.35 na POP TV.*

Legenda o Tarzanu (The Legend of Tarzan, 2016)

Najnovejša akcijska različica večne zgodbe o džungelskem bojevniku Tarzanu in njegovem boju za pravico in svobodo. Tega je upodobil Alexander Skarsgard, v filmu pa igrajo še Samuel L. Jackson, Margot Robbie in Christoph Waltz. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jumanji: Dobrodošli v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017)

Pustolovska komedija o štirih najstnikih, ki se transportirajo v razburljivo videoigro in nova odrasla telesa. V nadaljevanju uspešnice iz leta 1995, v kateri nas je zabaval Robin Williams, so glavne vloge odigrali Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas in Karen Gillan. • V četrtek, 5. 8., ob 11.55 na AXN.* │ Tudi v DKino.

Obala (The Beach, 2000)

Radoveden ameriški mladenič (Leonardo DiCaprio) se med počitnicam na Tajskem odpravi poiskati otok, za katerega govorijo, da je osamljen raj, ko pa prispe na cilj, idila ne traja dolgo. Celovečerno priredbo istoimenskega romana Alexa Garlanda je režiral oskarjevec Danny Boyle (Revni milijonar, Trainspotting). • V torek, 10. 8., ob 23.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tropski vihar (Tropic Thunder, 2008)

Satirični pogled na Hollywood v režiji Bena Stillerja prikazuje snemanje epskega vietnamskega vojnega filma, ki se hitro sprevrže v velikanski egotrip za vse sodelujoče. Robert Downey Jr. je bil za stransko vlogo karakternega igralca, ki si da kirurško potemniti kožo, nominiran za oskarja. • V ponedeljek, 9. 8., ob 20. uri na Kino.*

Tarzan (2013)

Ta animirana pustolovščina je še ena v dolgi vrsti priredba klasičnega romana Edgarja Rica Burroughs Tarzan, kralj opic (1912). V njej se Tarzan spopade s predsednikom mogočnega podjetja, ki ogroža afriško džunglo, naslovnemu junaku pa pomaga dekle Jane. • V soboto, 7. 8., ob 8. uri na CineStar TV 1.**

Dobrodošli v džungli (The Rundown, 2003)

V tej zabavni akcijski pustolovski komediji Dwayne Johnson igra lovca na glave, ki mora v oddaljenem naselju v amazonskem deževnem pragozdu poiskati šefovega sina (Seann William Scott). • V torek, 3. 8., ob 7.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Robinson Crusoe (1997)

Robinson Crusoe (Pierce Brosnan) je edini, ki preživi pomorsko nesrečo in se mora sam znajti na nenaseljenem tropskem otoku. Kmalu odkrije, da ga neko lokalno pleme uporablja za barbarske žrtvene obrede. Crusoe bo tvegal lastno življenje, da bi rešil pripadnika plemena, ki naj bi postal naslednja žrtev obreda. • V ponedeljek, 2. 8., ob 9.35 na AMC* in v nedeljo, 8. 8., ob 9.25 na TV 1000.*

Fantazijski otok (Fantasy Island, 2020)

Produkcijska hiša Blumhouse predstavlja nadnaravno grozljivko o nesrečni peterici, ki obišče tropsko letovišče, kjer naj bi se uresničile vse skrite želje, doživetje pa se kmalu spremeni v nočno moro. • V četrtek, 5. 8., ob 23.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Jumanji: Dobrodošli v džungli:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA TV 1000 218 DA FOX Movies HD 216 DA AMC HD 232 DA TV 1000 218 DA AXN 229 DA POP TV HD 11 DA CineStar TV 1 HD** 222

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.