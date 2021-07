Zgodbe, ki jih pripoveduje morje

Na višku poletja vam v TV-priporočilih predstavljamo deset žanrsko raznolikih filmov, ki se dogajajo na morski gladini oziroma pod njo in so primerni za različne generacije gledalcev.

Reševanje malega Nema (Finding Nemo, 2003)

Z oskarjem za najboljši animirani celovečerec nagrajena Pixarjeva uspešnica pripoveduje zgodbo o samčku klovnske ribice, ki v družbi pozabljive prijateljice preplava ocean, da bi rešil svojega izgubljenega sina. • V četrtek, 29. 7., ob 9.20 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Noe (Noah, 2014)

Darren Aronofsky (Črni labod, Rokoborec, Rekvijem za sanje) predstavlja spektakularno filmsko priredbo biblične zgodbe o apokaliptičnem vesoljnem potopu. V svetopisemske junake so se prelevili Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson in Anthony Hopkins. • V sredo, 28. 7., ob 5.15 na TV 1000.*

Izgubljena med valovi (Adrift, 2018)

Po neverjetni resnični zgodbi posneta romantična pustolovščina o mladem in sveže zaljubljenem paru (Shailene Woodley in Sam Claflin), ki se odpravi na jadranje čez Tihi ocean, kjer ju zajame najmočnejši zabeleženi orkan v zgodovini. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Življenje pod vodo (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)

V tej zvezdniško obarvani komični pustolovski drami Wesa Endersona se ekscentrični oceanograf Steve Zissou (Bill Murray) s pisano druščino odpravi iskat skrivnostnega morskega psa, ki naj bi pojedel Stevovega partnerja. • V ponedeljek, 26. 7., ob 10.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

V srcu morja (In The Heart Of The Sea, 2015)

Z oskarjem nagrajeni režiser filmov Čudoviti um in Dirka življenja predstavlja akcijsko pustolovščino o resnični pomorski katastrofi, ki je navdihnila roman Moby Dick. Glavne vloge v filmu so odigrali Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw in Brendan Gleeson. • V videoteki DKino.

Pod vodo (Underwater, 2020)

Zvezdnica franšize Somrak Kristen Stewart v akcijski ZF-grozljivki o skupini znanstvenikov, ki so se prisiljeni boriti za svoja življenja, potem ko njihov podvodni laboratorij uniči silovit potres. • V četrtek, 29. 7., ob 23.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lov na Rdeči oktober (The Hunt for Red October, 1990)

Ko se sklene poveljnik vrhunske sovjetske podmornice Rdeči oktober upreti ukazom Kremlja in prebegniti na ameriško stran, se v dirki s časom začne napeti podvodni lov, jedrsko vojno med velesilama pa poskuša preprečiti analitik CIE Jack Ryan (Alec Baldwin). Priredbo romana Toma Clancyja je režiral John McTiernan (Umri pokončno). • V ponedeljek, 26. 7., ob 20. uri na Kanal A.*

Velika modrina (Le grand bleu, 1988)

Kultni film Luca Bessona o potapljanju, prijateljstvu in ljubezni spremlja dva potapljača na dah (Jean-Marc Barr, Jean Reno), ki sta tekmeca že od otroštva, njun odnos pa še dodatno zaplete Američanka (Rosanna Arquette). • V sredo, 28. 7., ob 13.25 na CineStar TV 1.**

Divji valovi (Surf's Up, 2007)

Animirana akcijska komedija, ki se potopi v zakulisje visokooktanskega sveta tekmovalnega deskanja. Film mladega pingvina Codyja Mavericka, mladega in obetavnega deskarja, ki se prijavi na svetovno prvenstvo in čigar napore dokumentira snemalna ekipa. • V videoteki DKino.

Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory, 2016)

V težko pričakovanem nadaljevanju Pixarjeve animirane uspešnice Iskanje malega Nema spremljamo pustolovščino očarljive in pozabljive ribice Dory. Ta se nekega dne spomni, da ima vendarle družino, ki jo tam zunaj nekje išče … • V soboto, 24. 7., ob 7.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Iskanje pozabljive Dory:

