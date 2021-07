Ta nora osemdeseta (Everybody Wants Some!!)

Hvaljena komedija Richarda Linklaterja (Fantovska leta) o članih teksaškega fakultetnega baseball moštva je "duhovno nadaljevanje" režiserjeve kultne klasike Zadeti in zmedeni (1993), ki zamenja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja za osemdeseta in srednješolsko negotovost za bežen, a slasten občutek nepremagljivosti.

ZDA │ 2016 │ 112 min. │ Komedija R: Richard Linklater I: Blake Jenner, Zoey Deutch, Ryan Guzman, Tyler Hoechlin IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 87 % │ Uporabniki Googla: 78 %

V univerzitetnem kampusu nekje v Teksasu v zgodnjih osemdesetih letih spremljamo člane fakultetnega baseball moštva, glavne frajerje na faksu, medtem ko krmarijo med svobodo in odgovornostmi, ki jih prinaša porajajoča se odraslost.

Toda do začetka novega študijskega leta manjkajo še trije dnevi in pol. Zdaj je čas za minljive radosti študentskih let, čas za popivanje, veseljačenje in razuzdane bakanalije.

"Še en biser enega najboljših ameriških filmarjev." John DeFore, The Hollywood Reporter

"Noro zabavno in nepričakovano globoko." Joshua Rothkopf, Time Out New York

"Film neizmernega šarma in pritajene modrosti uteleša Linklaterjev edinstveni talent, da človeškemu vedenju podeli vso težo s pomočjo lahkotnosti." Eric Kohn, Indiewire

Napovednik filma Ta nora osemdeseta: Zanimivosti: Režiser in scenarist filma Richard Linklater je film opisal kot "duhovno nadaljevanje" njegovih prejšnjih dveh filmov Zadeti in zmedeni (1993) ter Fantovska leta (2014).



Linklater je igralsko zasedbo za dva tedna osamil na svojem zemljišču zunaj Austina in jim v primerno navdihujočem okolju koče s pogradi vsak večer predvajal klasike esencialnega ameriškega podžanra filmov o univerzitetnih bratovščinah, kot sta Animal House (1978) in Breaking Away (1979), pa tudi filme o baseballu.

Glen Powell je z Richardom Linklaterjem sodeloval že pri komični drami Zašpehani narod (2006).

je z Richardom Linklaterjem sodeloval že pri komični drami Zašpehani narod (2006). Delovni naslov filma se je glasil That's What I'm Talking About (To je tisto, o čemer govorim), gre pa za citat iz filma Zadeti in zmedeni (1993).

Van Halen z njihovega albuma Women and Children First (1980).

Omenjeno pesem lahko slišimo tudi v napovedniku filma in na albumu s filmsko glasbo, film in album pa med drugim vsebujeta tudi uspešnice izvajalcev, kot so Blondie, Pat Benatar, The Knack, Dire Straits in Patti Smith.

