Kakovostna satira je vedno dobra izbira

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo filme, ki na oster in zbadljiv način prikazujejo resničnost, pa naj si gre za medije, družbena omrežja, modno industrijo, religijo, politiko ali vojno.

TV voditelj: Legenda o Ronu Burgundyu (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004)

Sedemdeseta leta v ZDA. Ron Burgundy (Will Ferrell) je priznani voditelj priljubljene televizijske informativne oddaje v San Diegu. Njegov svet se obrne na glavo, ko se moškim v redakciji pridruži ambiciozna novinarka (Christina Applegate). • V petek, 23. 7., ob 18.55 na TV 1000.*

Jebeš novice (Anchorman 2: The Legend Continues, 2013)

V nadaljevanju uspešnice znova spremljamo Rona Burgundyja. Ta se je iz San Diega preselil v New York, ko pa vodstvo TV-mreže poviša njegovo ženo Veronico v glavno voditeljico, se nenadoma vse spremeni. • V torek, 20. 7., ob 1.15 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Narod morilcev (Assassination Nation, 2018)

Brutalna in satirična akcijska komična srhljivka ustvarjalca hvaljene HBO-jeve serije Evforija prikazuje kaos in nasilje, ki izbruhneta v malem ameriškem mestu po tem, ko računalniški heker razkrije osebne skrivnosti tamkajšnjih prebivalcev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Rojena morilca (Natural Born Killers, 1994)

Množična morilca Mickey in Mallory (Woody Harrelson in Juliette Lewis) v pičlih treh tednih ubijeta več kot petdeset nedolžnih ljudi. Pravita, da si tako izkazujeta ljubezen in naklonjenost. Ko ju končno doseže roka pravice, se okoli njiju zgrne pravi medijski cirkus. Enega od najbolj kontroverznih filmov vseh časov je po zgodbi Quentina Tarantina režiral Oliver Stone. • V petek, 23. 7., ob 23.15 na TV 1000.*

Pasji dnevi (Wag the Dog, 1997)

Satirična komedija Barryja Levinsona prikazuje skupino ljudi, ki na ukaz političnega vrha ZDA manipulirajo z množičnimi mediji, da bi prikrili spolni škandal predsednika ZDA. Ta manipulacija na koncu privede do ustvaritve lažne vojne med ZDA in Albanijo. • V četrtek, 29. 7., ob 14.15 na FOX Movies.*

Brüno (2009)

Boleče smešna satira s Sacho Baronom Cohenom v vlogi homoseksualnega modnega guruja, ki prek intervjujev ikon popularne kulture komično prikaže absurde modne industrije. • V videoteki DKino.

Brianovo življenje (Monty Python's Life of Brian, 1979)

Anarhična satira na institucionalno religijo in hudomušna parodija hollywoodskih bibličnih spektaklov v režiji in izvedbi legendarne britanske komične zasedbe Monty Python je ob nastanku sprožala burne odzive ter upravičeno zaslovela kot ena od najbolj smešnih in predrznih komedij vseh časov. • V sredo, 28. 7., ob 17.35 na AMC.*

Zajec Jojo (Jojo Rabbit, 2019)

Domiselna in zvezdniško obarvana satira o nemškem fantič in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju. Film Taike Waititija je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij, za zlate kipce pa se je potegoval še v petih kategorijah, tudi v najprestižnejši. • V sredo, 21. 7., ob 4.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mladenič v modrem (21 Jump Street, 2012) in Mladeniča na faksu (22 Jump Street, 2014)

V izjemno uspešni priredbi istoimenske serije se nekdanja sošolca in policijska kolega (Jonah Hill in Channing Tatum) infiltrirata v srednjo šolo, da bi razkrila tamkajšnja kriminalna početja, v nadaljevanju filma pa se pod krinko študentov vtihotapita na univerzo, kjer poskušata ujeti dobavitelja novega nevarnega mamila. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Ubijalski intervju (The Interview, 2014)

Voditelj pogovorne oddaje (James Franco) in televizijski producent (Seth Rogen) pripravita intervju s severnokorejskim diktatorjem Kim Džong-Unom, CIA pa ju najame, da bi izlet v Pjongjang izkoristila za atentat na samodržca. • Na HBO OD/GO.

Napovednik filma Narod morilcev:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA TV 1000 218 DA FOX Movies HD 216 DA AMC HD 232 DA