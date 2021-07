Indiana Jones in Profesor X skupaj štejeta že 160 let

V torek, 13. julija, sta rojstna dneva praznovala dva od najbolj cenjenih in slovitih igralcev svoje generacije – Patrick Stewart (81 let) in Harrison Ford (79 let). Preverite, v katerih filmih si ju boste lahko ogledali v prihodnjih dneh.

FILMI HARRISONA FORDA

Patriotske igre (Patriot Games, 1992)

Agent ameriške obveščevalne službe Jack Ryan z družino odpotuje v London, med ogledovanjem znamenitosti pa se z ženo in s hčerko nenadoma znajde v vrvežu terorističnega napada irskih skrajnežev. Film temelji na istoimenski knjižni uspešnici Toma Clancyja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Seme zla (The Devil's Own, 1997)

Frankie Maguire (Brad Pitt), mlad terorist in pripadnik Irske republikanske armade, prispe na tajno misijo v ZDA in najde zatočišče na domu poštenega newyorškega policista irskega rodu (Harrison Ford, vendar ta naposled odkrije resnico o mladeniču. Zadnji film režiserja Alana J. Pakule (Vsi predsednikovi možje). • V četrtek, 15. 7., ob 21. uri na TV 1000.*

K-19: Črna vdova (K-19: The Widowmaker, 2002)

Prva ruska jedrska podmornica med svojo prvo plovbo utrpi okvaro in njena ekipa mora preprečiti katastrofo ter vojno med velesilama. Glavni vlogi v napeti zgodovinski drami oskarjevke Kathryn Bigelow (Bombna misija) sta odigrala Harrison Ford in Liam Neeson. • V soboto, 10. 7., ob 0.20 na FOX Movies.*

Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049, 2017)

Dolgo pričakovano nadaljevanje kultnega filma Ridleyja Scotta iz leta 1982, s katerim je režiser Denis Villeneuve (Ugrabljeni, Sicario, Prihod) navdušil tako kritike kot občinstvo. Harrison Ford je v njem znova upodobil zdaj že upokojenega iztrebljevalca Ricka Deckarda, v vlogi novega iztrebljevalca pa se izkaže Ryan Gosling. • V nedeljo, 18. 7., ob 21. uri na AXN.*

Enderjeva igra (Ender's Game, 2013)

V priredbi klasičnega mladinskega futurističnega romana Orsona Scotta Carda se sijajen in neverjetno nadarjen dvanajstletnik (Asa Butterfield) poda na urjenje, da bi postal največji vojaški poveljnik na Zemlji. Igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin in Ben Kingsley. • V nedeljo, 18. 7., ob 18.50 na CineStar Fantasy.*

Plačanci 3 (The Expendables 3, 2014)

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger in Jason Statham prvič združijo moči z Melom Gibsonom, Wesleyjem Snipesom, Harrisonom Fordom in še enajstimi filmskimi legendami in vzpenjajočimi se zvezdniki v epski pustolovščini, ki gledalcem predstavlja novo generacijo Plačancev. • V soboto, 17. 7., ob 17.45 na CineStar TV Action & Thriller.*

Neposredna nevarnost (Clear and Present Danger, 1994)

Agent Jack Ryan postane svetovalec ameriškega predsednika in se zaplete v nevarno vojno z vlado in kolumbijskimi mamilarskimi karteli. V temu političnemu akcijskemu trilerju, ki ga je Phillip Noyce posnel po romanu Toma Clancyja, je Ford drugič in zadnjič upodobil slovitega agenta CIE. • V videoteki DKino.

FILMI PATRICKA STEWARTA

Deček, ki postane kralj (The Kid Who Would Be King, 2019)

Hvaljena in za vso družino primerna predelava legende o kralju Arturju in vitezih okrogle mize prikazuje skupino otrok, ki se poda na epsko pustolovščino in spopade s srednjeveško grožnjo. Patrick Stewart je v filmu upodobil starejšo različico čarovnika Merlina. • V videoteki DKino.

Možje X (X-Men, 2000)

Akcijski domišljijski spektakel, ki ga je Bryan Singer posnel po seriji istoimenskih stripov, spremlja skupino mutiranih ljudi s posebnimi sposobnostmi. Ti so razdvojeni v dva nasprotna tabora – prvega vodi telepatski profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), drugega pa Magneto (Ian McKellen) – in se bojujejo, da bi zaščitili oziroma uničili svet, ki jih sovraži in se jih boji. • V videoteki DKino.

Možje X2 (X-Men 2, 2003)

V drugem poglavju sage o Možeh X se miroljubni mutanti podajo na svojo najnevarnejšo misijo do zdaj. Na njej morajo združiti moči s svojimi sovražniki in se spopasti z znanstvenikom Williamom Strykerjem, ki je leta eksperimentiral na mutantih in jih načrtuje uničiti. • V videoteki DKino.

Možje X: Zadnji spopad (X-Men: The Last Stand, 2006)

V tretjem delu franšize Možje X novoodkrito "zdravilo" proti mutaciji grozi, da bo spremenilo tok zgodovine. Mutanti imajo prvič možnost izbire – zadržati svojo edinstvenost, čeprav ta pomeni odtujitev in samoto, ali pa se odreči svojim močem, da bi se lahko vključili v družbo. • V videoteki DKino.

Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti (X-Men: Days of Future Past, 2014)

Da bi preprečil prihodnje dogodke, v katerih bodo mutante in njihove človeške prijatelje pokončali neustavljivi uničevalni stroji, ki so jih ustvarili s pomočjo genskega zapisa mutantke Mystique, neranljivi Wolverine odpotuje nazaj v preteklost, da bi preusmeril usodni tok zgodovine. V filmu spremljamo dve različici Charlesa Xavierja – starejšo je znova upodobil Patrick Stewart, mlajšo pa prvič James McAvoy. • V videoteki DKino.

Logan: Wolverine (Logan, 2017)

Zadnje in kritiško najbolj hvaljeno poglavje sage o slovitem mutantu Wolverinu, s katerim sta se Hugh Jackman in Patrick Stewart po 17 letih dokončno poslovila od franšize Možje X. • V videoteki DKino.

Charliejevi angelčki (Charlie's Angels, 2019)

Zvezdnica franšiz Igre lakote in Prava nota Elizabeth Banks predstavlja novo generacijo izjemno pametnih, neustrašnih in izurjenih posebnih agentk (Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska), sir Patrick Stewart pa se nam predstavi v vlogi izvirnega vodje Angelčkov Johna Bosleyja. • V nedeljo, 18. 7., ob 8.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

