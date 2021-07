Filmi z značilnim francoskim šarmom

Plavaj po moško (Le Grand Bain, 2018)

Impozanten, očarljiv, duhovit in neverjetno zabaven film o skupini štiridesetletnikov v krizi srednjih let, ki se odločijo ustanoviti prvi klub sinhroniziranega plavanja za moške. • V petek, 9. 7., ob 20.05 na TV SLO 2.*

Nerodna tajnica (Populaire, 2012)

Očarljiva francoska romantična komedija v klasičnem slogu 50. let prejšnjega stoletja o tajnici, ki jo šef prijavi na tekmovanje v hitrostnem tipkanju. Toda priprave na tekmovanje kmalu niso več zgolj profesionalne narave, saj se samooklicani trener v nizu komičnih zapletov zaljubi v svojo varovanko. • V nedeljo, 11. 7., ob polnoči na Planet PLUS.*

Trenutek norosti (Un moment d'égarement, 2015)

Stara prijatelja Antoine (François Cluzet) in Laurent (Vincent Cassel) se s hčerama, 17-letno Louno (Lola Le Lann) in 18-letno Marie (Alice Isaaz), odpravita na počitnice na Korziko, kjer pa se četverica kaj kmalu znajde v precej nerodnem položaju. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Alice (2019)

Popolna žena in mati Alice odkrije, da je njen mož ves čas živel skrivno življenje in porabil vse prihranke za drage spremljevalke. Ker ji bo banka zaradi neplačanih obveznosti čez nekaj tednov zasegla dom, se v obupu zateče k spremljevalni agenciji, ki jo je redno obiskoval njen mož, da bi na kakršenkoli način poskusila hitro zaslužiti dovolj denarja. • V nedeljo, 11. 7., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bog, le kaj smo zagrešili? (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, 2014)

Francoska komedija o premožnem katoliškem paru, ki po treh razočaranjih vse upe o čistokrvnem francoskem zetu polaga na najmlajšo hčerko. Ta si vendarle izbere partnerja, toda njegova temna polt v družini znova povzroči nemalo zabavnih in kaotičnih nesporazumov. • V soboto, 3. 7., ob 11.45 na Kino.*

Nekdo, nekje (Deux moi, 2019)

Mlada Remy in Melanie živita nedaleč drug od drugega, v isti pariški četrti. Ona že izgublja zaupanje v aferice za eno noč prek Tinderja, njemu komajda še uspe najti zmenek. Tako blizu, a tako ne zavedajoč se drug drugega, in tako sama v velikem mestu. Ju usoda lahko privede na prvi zmenek? • V torek, 6. 7., ob 16.20 na CineStar TV Premiere 2 HD.**

Mamin sinko (Les garçons et Guillaume, a table!, 2013)

Avtobiografska pripoved Guillauma Gallienna o poženščenem neodločnežu, ki se poskuša izviti iz vpliva pokroviteljske matere. Prejemnik petih cezarjev, tudi za najboljši francoski film leta. • V videoteki DKino.

Nepričakovano očka (Demain tout commence, 2016)

Zvezdnik francoske uspešnice Prijatelja Omar Sy v simpatični komediji o ženskarju, čigar življenje se postavi na glavo, ko mu nekdanje dekle v naročje položi dojenčka, za katerega trdi, da je njegova hči. • V soboto, 10. 7., ob 20.05 na TV SLO 2.*

Nenavadna usoda Amélie Poulain (Amélie, 2001)

Amélie (Audrey Taotou) živi v svojem svetu in dela kot natakarica v majhni pariški kavarni. Ko nekega dne z majhno pozornostjo osreči neznanca, se odloči poiskati še več ljudi, ki bi jim bilo treba polepšati življenje. Mojstrovina Jeana-Pierra Jeuneta se je potegovala za pet oskarjev in bila razglašena za najboljši evropski in francoski film leta. • V četrtek, 15. 7., ob 10.25 na CineStar TV Premiere 2 HD.**

Francozinje (Sous les jupes des filles, 2014)

Francoska komedija o enajstih Parižankah prikazuje sladko-grenka spoznanja sodobnih žensk, ki se na zabaven način spopadajo z vsakdanjimi težavami v službi in zasebnem življenju. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Nenavadna usoda Amélie Poulain:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA Cinemax HD 208 DA Cinemax 2 HD 209 DA TV SLO 2 HD 2 DA CineStar TV Premiere 2 HD** 227 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.