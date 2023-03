WHO: Zdravi odrasli ne potrebujejo dodatnih odmerkov cepiva proti covidu

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v torek v prenovljenih priporočilih zapisali, da zdravim odraslim ne priporočajo več kot tri odmerke cepiva, saj dodatni odmerki zagotavljajo le malenkostno višjo zaščito. Kljub temu pa poudarjajo, da cepljenje z dodatnimi odmerki ne predstavlja dodatnih tveganj.

Vodja strokovne strateške skupine za cepljenje (SAGE) Hanna Nohynek je ob tem zagotovila, da so cepiva varna in učinkujejo proti razvoju hude bolezni in smrti.

Strokovnjaki vsem še naprej priporočajo cepljenje z dvema osnovnima odmerkoma in dodatnim odmerkom, najbolj ogroženim delom prebivalstva pa predlagajo cepljenje z dodatnimi odmerki, in sicer od šest do 12 mesecev po prejemu zadnjega odmerka cepiva, je WHO zapisal v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani organizacije.

Tri prioritetne skupine prebivalstva

Priporočila SAGE sicer delijo prebivalstvo na tri prioritetne skupine za cepljenje glede na njihovo tveganje za razvoj hude bolezni in smrti zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Najnižjo prioriteto imajo otroci in zdravi mladostniki, v skupino s srednjo prioriteto sodijo zdravi odrasli, v skupino z najvišjo prioriteto pa starostniki, osebe s pridruženimi zdravstvenimi stanji, nosečnice in zdravstveni delavci.