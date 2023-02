Mario Fafangel: Stanje, povezano s covid-19, je postalo obvladljivo

Mario Fafangel se bo v prihodnje na NIJZ posvečal raziskovanju in razvoju, modeliranju, mednarodnim misijam in sodelovanju z Evropskim centrom za nalezljive bolezni (ECDC).

Mario Fafangel se bo v prihodnje na NIJZ posvečal raziskovanju in razvoju, modeliranju, mednarodnim misijam in sodelovanju z Evropskim centrom za nalezljive bolezni (ECDC). Foto: STA

Mario Fafangel je poudaril, da je epidemična slika stabilna, stanje, povezano s covid-19, pa obvladljivo. Še vedno veljajo obstoječa epidemična priporočila, stanje pa epidemiologi spremljajo.

Četrto leto covida

"Vstopamo v četrto leto covida, zadeve so bistveno drugačne, kot so bile leta 2020, ne moremo več reči, da je zadeva nepričakovana na globalni ravni," je dejal. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo po njegovih besedah začela razmišljati, ali je covid-19 še vedno globalna grožnja javnemu zdravju.

Zato potrebe po posebni skupini, tako zagotavlja Fafangel, ni več. Odločitev so soglasno sprejeli vsi člani skupine, ki se jim je Fafangel ob tem zahvalil za opravljeno delo.

Cepljenje je še vedno prva obrambna linija

Pojasnil je, da so se člani skupine srečali na 21 sejah, sprejeli so 28 mnenj in pripravili dva osrednja dokumenta. Spomnil je, da so lani poleti pripravili strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe s koronavirusom v jesensko-zimski sezoni 2022/2023 v Sloveniji. Ta priporočila še vedno veljajo, je poudaril.

Ob tem je skupina pripravila nov dokument, namenjen odločevalcem, ki vključuje srednjeročna in dolgoročna priporočila za upravljanje covid-19 in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Poudaril je, da cepljenje še vedno ostaja prva obrambna linija. Starejšim od 60 let tako priporočajo sezonski odmerek cepiva proti covid-19, saj covid-19 še vedno predstavlja tveganje za posameznika, ne predstavlja pa več populacijske grožnje.

Grgič Vitkova namesto Fafangela

Ob sklenitvi dela posvetovalne skupine Fafangel zapušča mesto predstojnika centra za nalezljive bolezni NIJZ. Na NIJZ se bo po novem posvečal raziskovanju in razvoju, modeliranju, mednarodnim misijam in sodelovanju z Evropskim centrom za nalezljive bolezni (ECDC).

"Še enkrat bi šel čez vse to, kar je bilo, ker smo lahko pomagali takrat, ko je bilo potrebno," je ob tem dejal in dodal, da je prišel trenutek, ko bo lahko več časa posvetil družini.

Mesto predstojnice centra bo prevzela Marta Grgič Vitek, sicer nacionalna koordinatorica za cepljenje.

Prva je skupino vodila Beovićeva

Prva vodja strokovne skupine za covid-19, ki je takrat delovala v okviru ministrstva za zdravje, infektologinja Bojana Beović, je vodenje skupine prevzela 12. marca 2020 ob začetku epidemije covid-19 v Sloveniji. Po skoraj letu dni je skupino 1. marca 2021 prevzela Mateja Logar, prav tako specialistka infektologije na ljubljanski infekcijski kliniki.

V strokovno skupino so med drugimi dvakrat imenovali tudi Fafangela, ki pa je iz skupine dvakrat tudi izstopil. Ob drugem odstopu je pojasnil, da so bile sprejete odločitve skupine pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe NIJZ ter ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov.

Strokovna skupina je konec maja lani predlagala prenehanje svojega delovanja, takratni minister za zdravje Janez Poklukar pa je predlog sprejel.

Nova posvetovalna skupina

Nova posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa je v okviru NIJZ delo začela junija 2022. V skupino so poleg vodje Fafangela imenovali tudi epidemiologinji Alenko Trop Skaza (namestnica vodje) in Marto Grgič Vitek, imunologa Alojza Ihana, infektologinjo Tatjano Lejko Zupanc, antropolog Dana Podjeda, specialista javnega zdravja Radeta Pribakovića Brinovca, mikrobiologinjo Viktorijo Tomič, komunikologa Mitjo Vrdeljo, matematika Janeza Žiberta in sanitarno inženirko Andrejo Kukec.