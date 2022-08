Mario Fafangel presenetil z novim videzom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Fafangel, slovenski epidemiolog in vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), se je poslovil od svoje brade, spremenil pa si je tudi pričesko. Daljše kodraste lase je zamenjal za krajše, spremembo videza pa po novem dopolnjujejo brki.

Epidemiolog Mario Fafangel se je odločil za korenito spremembo svojega videza, saj ga je širša javnost spoznala kot epidemiologa z gostimi, daljšimi kodrastimi lasmi, brado in brki v času epidemije covid-19, ko je bil član vladne strokovne skupine za covid-19, iz katere pa je kasneje izstopil.

Mario Fafangel, 8. oktober 2020. Foto: STA

Zdravnik, ki ga je nova vlada Roberta Goloba junija 2022 imenovala za vodjo novoustanovljene skupine za covid-19, ima zdaj povsem spremenjen videz. Nič več brade, lasje so krajši, zaščitni znak pa bodo očitno zdaj njegovi brki.

Mario Fafangel, 18. avgust 2022. Foto: posnetek zaslona/STA

A ne glede na nov videz Fafangel ne bo nič manj opozarjal na posledice širjenja koronavirusa, tveganja za potek bolezni in epidemične ukrepe.

"Maske so priporočene v vseh zaprtih javnih prostorih, vključno z javnim prevozom, medtem ko so nujne v zdravstvu, domovih za ostarele, v lekarnah. V drugi fazi bodo nujne v vseh zaprtih javnih prostorih, vključno z javnim prevozom, ne bodo pa nujne v vzgoji in izobraževanju," je v četrtkovi izjavi za medije pojasnil Fafangel.

Gre za del priporočil ministrstvu za zdravje, odločala pa bo vlada. Fafangel je predlagal uvedbo dveh faz in 13 ukrepov. "Uvesti bi jih morali že zdaj, sredi poletja," je še poudaril.