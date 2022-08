Kaj bo jeseni v šolah in vrtcih? Samotestiranje ostaja, predlagajo pa tudi …

"Vse to pa z namenom, da šole in vrtci ostajajo odprti, kar je naš glavni cilj," je po današnjem sestanku delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja pojasnila ena od članic skupine Počkarjeva.

"Vse to pa z namenom, da šole in vrtci ostajajo odprti, kar je naš glavni cilj," je po današnjem sestanku delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja pojasnila ena od članic skupine Počkarjeva. Foto: STA

Delovna skupina za področje vzgoje in izobraževanja pri NIJZ se strinja s predlogoma prezračevanja šolskih prostorov ter prostovoljnega samotestiranja v vzgoji in izobraževanju kot bistvenim ukrepom, je za STA dejala predsednica društva ravnateljev in zveze srednjih šol Nives Počkar. Glavni cilj je, da šole in vrtci ostanejo odprti, je dodala.

"Ob najpomembnejšem ukrepu – samotestiranju v domačem okolju – bomo zelo računali na to, da bodo ljudje to sprejeli kot del odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. Vse to pa z namenom, da šole in vrtci ostajajo odprti, kar je naš glavni cilj," je po današnjem sestanku delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja pojasnila ena od članic skupine Počkarjeva. Poudarila je, da gre pri predlogu uvedbe samotestiranja na okužbo s koronavirusom samo za enega od mogočih scenarijev.

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je pred dnevi za šolski prostor namreč pripravila dva scenarija. Po prvem bi se v šolah samotestirali le dijaki in učenci s simptomi okužbe in tisti, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, po drugem pa bi bilo testiranje vsaj enkrat na teden obvezno za vse.

Beovićeva: Starejši od 80 let naj se z drugim poživitvenim odmerkom cepijo takoj

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je v izjavi za medije povedala, da število hospitaliziranih zaradi bolezni covid-19 še ne upada. Ob tem je po njenem mnenju dobra novica, da se število novih primerov ne povečuje. Cepljenje z drugim odmerkom Beovićeva predlaga starejšim od 80 let in ljudem z resnimi kroničnimi boleznimi.



Upočasnjeno upadanje števila novih primerov Beovićeva pripisuje temu, da se ljudje vračajo z dopustov, kjer so imeli večje število stikov in prenosov bolezni. Kljub temu beležimo manjše število primerov kot pred 14 dnevi, kar je po njenem mnenju spodbudno. Vračajočim se z dopusta, ki kažejo znake prehlada, priporoča, da se samotestirajo, preden pridejo v stik z ranljivimi skupinami ljudi.



S koronavirusno različico omikron se lahko okužimo večkrat, opozarja. Vendar so te okužbe praviloma blage. "Seveda pa je bolezen še vedno nevarna zlasti za tiste, ki niso cepljeni in je niso preboleli," je posvarila infektologinja in predsednica zdravniške zbornice. Veliko število okužb se po njenih besedah namreč lahko še vedno pretvori v visoko absolutno številko resno bolnih.



Cepljenje s četrtim odmerkom oziroma drugim poživitvenim odmerkom cepiva zato priporoča ljudem, ki so v posebni nevarnosti za hud potek bolezni, to so predvsem starejši od 80 let in tisti z resnimi kroničnimi boleznimi. Podatki kažejo, da je cepljenje s četrtim odmerkom v tej skupini pametno, saj ščiti pred težjim potekom bolezni. Tej skupini Beovićeva priporoča cepljenje takoj. Manj strogo priporočilo velja za starejše od 60 let.

Osebna odgovornost

"Tiste s simptomi okužbe in tiste, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, pozivamo, da se sami testirajo na koronavirus in naj ne hodijo bolni v službo, šolo ali vrtec," je še dodala Počkarjeva, sicer tudi direktorica Šolskega centra Ljubljana. Ob tem je opozorila na pomen osebne odgovornosti za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih ter okolice.

Testi bodo sicer v lekarnah brezplačni. "Iz tega bo nastala okrožnica, ravnatelji bodo obveščeni. Pogovarjali smo se tudi o razbremenitvi vodenja evidenc, ki ne bodo tako obsežne kot do zdaj," je pojasnila.

Samotestiranje doma in ne v šolah?

Nadaljnji predlogi ukrepov pa so po njenih besedah namenjeni prezračevanju zaprtih šolskih prostorov v ogrevalni sezoni. Tako so se danes tudi strinjali, da bodo v šolah celo namestili prezračevalne naprave. Ob tem pa so, kot pravi, ugotovili, da vse šole nimajo vgrajenih prezračevalnih sistemov oziroma jih imajo le redke. "Ker tega vse šole nimajo, je prvi ukrep naravno prezračevanje, torej odpiranje oken," je dejala.

Ob tem je dodala, da predstavniki vse od vrtcev do fakultet že od julija s stalno skupino sodelujejo z NIJZ. To jim daje upanje za boljše in stalno sodelovanje s pristojnimi. "Vsi si namreč želimo, da šole in vrtci ostanejo odprti," je še dodala Počkarjeva.

Da osnovnošolski ravnatelji podpirajo samotestiranje učencev v domačem okolju, je za STA navedel tudi predsednik združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregor Pečan.