Strokovna skupina: za vse priporočamo maske v javnih prostorih

"Rast okužb se je zaustavila. Vrh bo naslednji teden, morda že ta teden," je na novinarski konferenci povedal vodja posvetovalne skupine Mario Fafangel. "Delo na domu se priporoča vsem ranljivim skupinam in ljudem starejšim od 60 let. Za celotno prebivalstvo so maske priporočene v vseh javnih zaprtih prostorih. Torej v trgovinah, kinodvoranah, na javnih prevozih," je še dodal v nadaljevanju.

"Sem izredno zadovoljen, da je tukaj ekipa strokovnjakov. Po dveh letih smo prišli smo na točko, ko ekipo za covid-19 vodi stroka. Ne želimo ustvarjati izrednih razmer, če jih ni. Zavedamo se, da smo v novem valu. Ne bomo zapirali, kot so to počeli naši predhodniki. Šli bomo do točke, ko bo covid postal endemska bolezen. To je naš cilj, naloga je težka, ampak temu želimo postaviti konec. Za mano so strokovnjaki, ki zadeve obvladajo in zadeve redno spremljajo. Z moje strani gremo na dopuste mirni," je uvodoma povedal Danijel Bešič Loredan.

Nekaj spodbudnih in nekaj nespodbudnih novic je v nadaljevanju na napovedal Fafangel. "Rast okužb se je zaustavila. Vrh bo naslednji teden, morda že ta teden. Nespodbudno je, da je pot naprej malo zabrisana. Problem je v bolnicah in kapacitetah bolnišnic. Pomembno je, da priporočila, ki jih predstavimo danes upoštevamo, pa je dejal Mario Fafangel.

"Omikron je še vedno omikron. V manjšem deležu okužb, sledijo teki poteki bolezni. Ogrožene so najbolj ranljive skupine, ki potrebujejo hospitalizacijo. Skušamo preprečevati hude poteke bolezni. Prvi steber je cepljenje, drugi testiranje," je še dodal.

Fafangel o delu na domu in maskah

Priporočamo osnovna higienska priporočila in zračenje prav tako. Delo na domu se priporoča vsem ranljivim skupinam in ljudem starejšim od 60 let.

Maska je skrb zase in skrb za skupnost. Maske so priporočene vsem ranljivim skupinam in ljudem starejšim od 60 let. Za celotno prebivalstvo so maske priporočene v vseh javnih zaprtih prostorih. Torej v trgovinah, kinodvoranah, na javnih prevozih. Strokovna skupina poziva, da se uvede obveza nošenja mask, bolj natančno v zdravstvenih ustanovah. Se pravi domovih za starejših, zdravstvenih domovih, bolnicah, lekarnah.

Za sedanji poletni val je po besedah Alojza Ihana značilno, da je okuženost z omikronom razmeroma visoka. Ne povzroča tako hude bolezni kot so povzročale prejšnje bolezni. Tudi skupina nad 60 let ni najboljše precepljena. Te ljudi pozivamo, da se pridejo cepiti s prvim poživitvenim odmerkom oziroma tisti, ki so se že s prvim priporočamo še drugega. Drugi poživitveni odmerek je omogočen tudi vsem starejšim od 18 let.

Dokaj dobra je situacija pri otrocih. Dosti manj zbolevajo kot so prej. le tri do štiri odstotek. Prav tako ne opažamo vnetne simptomatike, ki sledi po covidu. Otroci torej niso tisti, ki so udeleženi v tem poletnem valu, je še dejal Ihan.

Na novinarski konferenci sodelujejo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronvirusa Mario Fafangel, vodja nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu Matjaž Jereb, člana posvetovalne skupine Alojz Ihan in Dan Podjed, članica delovne skupine za področje klinične obravnave in zdravljenja Mateja Logar in član delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja Gregor Pečan.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom bo v Sloveniji v prihodnjem tednu doseglo vrh in se začelo umirjati, napoveduje Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete. Bolnišnice se sicer soočajo s težavami zaradi številnih bolnikov, ki se zdravijo zaradi drugih težav, ob tem pa morajo biti izolirani zaradi okužbe s koronavirusom.