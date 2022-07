Mikrobiolog Pretnar o Golobovi izjavi: Ostal sem brez besed. Še vedno sem šokiran.

"To je katastrofa. Mi v prvi vrsti govorimo o doktorju znanosti. To niti ni bil zdrs. Na takšen način vstopa v neko drugo znanstveno vejo, z vsemi znaki psevdoznanosti. To je praktično dovolj, da bi gospod Golob iz higieničnih razlogov in seveda zaradi akademske časti nemudoma odstopil. Če misli tako voditi državo naprej, na tak Potrčevski način, potem gremo v katastrofo velikih razsežnosti. To ni več moj predsednik. On je zame izgubil vso kredibilnost," je izjavo, v kateri je slovenski premier Robert Golob, sicer doktor znanosti s področja elektrotehnike, govoril o soncu in slani vodi kot naravnih zdravilih proti covid-19, za portal Siol.net komentiral doktor mikrobiologije Gorazd Pretnar.

"Imamo val, ki ni še tako velik. Val sredi poletja. To je samo dobro. Zakaj? Imamo dve naravni zdravili proti covid-19: to sta vitamin D in sonce ter slana morska voda. Odlično je, da je val zdaj, ker gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne šalim se, to je čista resnica," je prejšnji teden v oddaji 24 ur Zvečer stanje glede novega vala epidemije v Sloveniji komentiral slovenski premier Robert Golob.

Čeprav je Golob dejal, da se ne šali, je vlada njegovo izjavo skušala omiliti. Takšno pojasnilo so objavili na Twitterju:

[Pojasnilo] Premier dr. Robert Golob je želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. Poleg tega so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2022

Izjava slovenskega premierja ni odmevala le v Sloveniji, temveč tudi v tujini, več kot zgrožen pa je nad njegovimi besedami magister in doktor znanosti mikrobiologije in imunologije Gorazd Pretnar.

"Ostal sem brez besed. Še vedno sem šokiran."

"Naj počne, kar ve in zna, ampak v tako razgretem času pandemije novih variant ponuditi sonce, morje in slano vodo kot zdravilo? Na dušo je popihal tistim 60, 70 tisočim, ki so stavkali, kolesarili in govorili raznorazne neumnosti. Tudi on tako misli, in to se čuti v medijih, čeprav so stvari bistveno bolj zapletene," je dejal priznani mikrobiolog in dodal:

"To je katastrofa. Mi v prvi vrsti govorimo o doktorju znanosti. To niti ni bil zdrs. Na takšen način vstopa v neko drugo znanstveno vejo, z vsemi znaki psevdoznanosti. To je praktično dovolj, da bi gospod Golob iz higieničnih razlogov in seveda zaradi akademske časti nemudoma odstopil. Če misli tako voditi državo naprej, na tak Potrčevski način, potem gremo v katastrofo velikih razsežnosti. To ni več moj predsednik. On je zame izgubil vso kredibilnost."

"Namesto da bi imeli ekipo strokovnjakov, ki bi ljudem vlivala pogum in optimizem ter hkrati povedala tiste realne stvari, ki nas bodo čakale, pride ven s tako izjavo. Ostal sem brez besed. Še vedno sem šokiran," je še komentiral.

Pretnar o tem, kako bi ob novem valu morala ukrepati država

Po Pretnarjevem mnenju bi morala država zahtevati, da bi v vseh trgovinah, na javnih prevozih in v javnih institucijah bila na razpolago razkužila za roke. "Nujno bi bilo, da imamo v zaprtih prostorih, trgovinah in bencinskih črpalkah maske, prav tako na raznih prireditvah," je poudaril Pretnar.

"Iz previdnosti bi začel šolo en mesec ali najmanj petnajst dni na daljavo, da ima vse tisto, kar je prišlo v domači krog, mehurček, v katerem ljudje prebolijo, zbolijo ali ne zbolijo, in potem se šola lahko začne sorazmerno 'na čisto'. Isto bi veljalo tudi za študente, ampak bomo videli, kako srečne roke bomo pri novi različici," je za konec povedal mikrobiolog, ki je, kot pravi, to predlagal že prejšnji vladi.

NIJZ: Absolutno napovedujemo porast

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je na zadnji novinarski konferenci prejšnji konec tedna opozorila, da v prihodnjem mesecu v Sloveniji lahko pričakujemo porast okužb.

"V prihodnjih treh do štirih tednih absolutno napovedujemo porast. Ko bomo prišli do nekega vrha, pa bomo lahko lažje napovedali, kakšno bo stanje naprej."

"12. julija je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno podaljšala obdobje epidemije. Ne, ker bi število primerov povzročalo preobremenitev zdravstvenega sistema, ampak zato, ker je situacija še vedno resna in za populacijo predstavlja tveganje," je še povedala Čakš Jagrova.