Kaj se dogaja z okužbami z novim koronavirusom v Sloveniji?

V soboto so ob 864 hitrih testih in 237 PCR-testih potrdili 67 okužb z novim koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 60 okužb manj kot pred tednom dni, ko so jih potrdili 127.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 286. Število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh je trenutno 254, še kažejo podatki NIJZ.

Trenutno je v državi aktivnih 5.336 primerov okužbe z novim koronavirusom. Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 se je do danes cepilo 1.267.372 ljudi, z vsemi odmerki pa so cepljeni 1.223.803 ljudje, še kažejo zadnji podatki NIJZ.

Na Kitajskem naj bi v enem tednu za covidom umrlo 13 tisoč ljudi



Na Kitajskem je v povezavi s covidom v tednu od 13. do 19. januarja umrlo skoraj 13 tisoč ljudi, je danes sporočil kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni. Kitajsko je po odpravi omejitev decembra zajel epidemični val, številni pa menijo, da so uradne številke o umrlih podcenjene.



V centru so pojasnili, da je skoraj 700 ljudi umrlo zaradi dihalne stiske, ki jo je povzročil covid, drugi pa so imeli poleg covida še pridružene bolezni. Gre sicer samo za podatke o umrlih v bolnišnicah, medtem ko ni znano, koliko ljudi je umrlo doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Od 8. decembra, ko so na Kitajskem odpravili večino omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, do sredine januarja, je v bolnišnicah po uradnih podatkih umrlo 60 tisoč ljudi. Številni sicer opozarjajo, da je ta številka precej podcenjena. Po ocenah britanske družbe za analize v zdravstvu Airfinity bi namreč lahko na Kitajskem vsak dan za posledicami covida umrlo do 36 tisoč ljudi, skupno naj bi jih od odprave omejitev umrlo več kot 600 tisoč.



Širjenje bolezni naj bi se še pospešilo zaradi številnih potovanj ob lunarnem novem letu, ki ga na Kitajskem praznujejo prav danes. Ob tem prazniku številni Kitajci obiščejo svoje sorodnike. Letošnjega praznovanja po treh letih ne zaznamujejo več strogi covidni ukrepi, saj je Peking decembra lani odpravil politiko ničelne tolerance do covida. Temu sta sledila val okužb po vsej državi in preobremenjenost bolnišnic.



Po ocenah glavnega kitajskega epidemiologa Wu Zunyouja pa naj bi v stik z virusom že prišlo okoli 80 odstotkov Kitajcev. Kot je v soboto zapisal v objavi na družbenem omrežju Weibo, je zato kratkoročno, v roku dveh ali treh mesecev, možnost drugega vala epidemije zelo majhna.