Po podelitvi zlatih globusov med zvezdniki izbruhnil covid

Kar nekaj slavnih, ki so se udeležili podelitve zlatih globusov, je sporočilo, da so okuženi s koronavirusom.

Vrsta hollywoodskih zvezdnikov, med njimi Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis in Michelle Pfeiffer, ki so se prejšnji torek udeležili podelitve zlatih globusov, je pozneje sporočila, da so se okužili s koronavirusom.

Na nedeljski podelitvi nagrad filmskih kritikov (Critics Choice Awards) je tako manjkalo precej znanih obrazov. Michelle Pfeiffer bi morala na tej prireditvi podeliti nagrado za življenjsko delo igralskemu kolegu Jeffu Bridgesu, zaradi njene odsotnosti je ta čast pripadla Johnu Goodmanu. "Tako žal mi je, da moram izpustiti podelitev. Da, covid," je Michelle Pfeiffer zapisala na Instagramu, "še posebej mi je žal zato, ker ne bom v živo videla Jeffa Bridgesa dobiti nagrade za življenjsko delo."

Da mora zaradi covida izpustiti podelitev, je na Instagramu potarnala tudi Jamie Lee Curtis. "Žal ta navijačica ne bo mogla navijati za svoje prijatelje in kolege," je zapisala, pozneje pa na družbenih omrežjih z navdušenjem čestitala soigralcem iz filma Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once), ki je osvojil kar pet nagrad filmskih kritikov.

The Hollywood Reporter ob tem poroča, da je v letošnji sezoni podelitev nagrad v Hollywoodu, ki se je začela z zlatimi globusi, odnos do zaščitnih ukrepov pred širitvijo koronavirusa na različnih podelitvah zelo različen. Na nekaterih, na primer na podelitvi zlatih globusov in nagradah filmskih kritikov, so od udeležencev zahtevali dokazilo o cepljenju ali negativen test, na nekaterih drugih ni nobenih omejitev.

Širjenje koronavirusa med zvezdniki zato ni presenetilo epidemiologov. "To ni nepričakovano," je za ameriško televizijo ABC dejal epidemiolog John Brownstein, "gre za druženja v zaprtih prostorih v času, ko kroži veliko virusov, tudi prehlada in gripe. Ljudje so blizu drug drugemu in ne nosijo mask, zato bo prenosov virusov veliko."

V ZDA sicer zaznavajo ponovno rast okužb s koronavirusom, kažejo podatki ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).