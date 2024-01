Mraz je lahko tudi hudo nevaren

Mraz lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, nekatere kronično obolele osebe, ljudi z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomce in socialno izolirane osebe. Prav tako so med bolj ogroženimi osebe, ki bivajo v slabo ogrevanih, slabo prezračevanih, vlažnih ali prenatrpanih prostorih, in delavci, ki delajo na prostem.

Izpostavljenost mrazu povzroči pogostejše pojavljanje srčno-žilnih bolezni, obolenj dihal, padcev, poškodb, podhladitev telesa, omrzlin in ozeblin. Posredno lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Pazljivo tudi pri ogrevanju in dojenčkih

Kadar so temperature izredno nizke in še posebej, če piha veter, NIJZ ljudem priporoča, da se zadržujejo v zaprtih prostorih. Pri ogrevanju na drva, premog, plin in pri odprtih kuriščih, pri katerih je možno uhajanje dima v prostor, je koristna uporaba alarmnih naprav za opozarjanje ob povišani koncentraciji ogljikovega monoksida.

Poskrbeti je treba, da je dojenček primerno oblečen in pokrit in da je zagotovljena primerna temperatura prostorov. V mrazu ne nosimo majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki. Nikoli ne puščamo otrok ali drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, samih v parkiranem avtomobilu. "Če smo starejši od 65 let, redno preverjajmo temperaturo v svojem domu. Preverimo pri starejših sosedih in znancih, če so njihova stanovanja primerno ogreta," še izpostavljajo na NIJZ.

Oblačila naj bodo skrbno izbrana

Telesu je treba omogočiti vzdrževanje toplote, zato izberimo primerna oblačila. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Oblačila morajo biti suha, kajti vlažna oblačila hitro ohladijo telo. Tudi potenje hitro odvaja telesno temperaturo, zato bodimo pozorni, da nam ni prevroče.

Telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije, zato je pomemben zadosten vnos hrane in pijače. Pitje alkoholnih pijač in vnašanje drugih psihoaktivnih snovi v telo ni primerno, ker obstaja nevarnost, da ne občutimo mraza in ne zaznamo znakov podhladitve.

Zmerna aktivnost priporočljiva po pameti

Zmeren telesni napor je koristen, saj povečuje nastajanje telesne toplote. Vendar med naporom telo porablja energijo, ki bi jo sicer potrebovalo za vzdrževanje telesne temperature, zato pretiran telesni napor v mrazu lahko povzroči zdravstvene težave, opozarjajo na NIJZ.

Hoja po ledu je izredno nevarna, zato poskrbimo, da so poti v okolici doma posute s soljo in peskom. Poskrbimo za varnost tudi med rekreacijo in načrtujmo svoje aktivnosti v skladu z vremensko napovedjo in svojimi sposobnostmi, posebna previdnost je potrebna pri uporabi električne odeje.

Osebna higiena in preprečevanj okužb

NIJZ tudi priporoča, da si pripravimo primerno zalogo hrane in zdravil ter spremljamo vremensko napoved in opozorila. Posebna skrb naj bo namenjena preprečevanju okužb, kar pomeni, da se ne dotikajmo oči, nosu in ust, če ni treba. Skrbimo za higieno kašlja in kihanja, redno in pravilno umivanje rok ter zračenje prostorov, so še zapisali na NIJZ.