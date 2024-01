Veterinarka o nevarnostih, ki te dni prežijo na pse

Te dni se vsak dan zbujamo v hladnejše jutro, stopinje so se spustile tudi do –10 stopinj Celzija. Mraza ne občutimo samo ljudje, temveč tudi živali, zato je naša odgovornost, da poskrbimo zanje. Ali pes potrebuje plašček, kako zaščititi tačke, kakšno hrano naj uživa v zimskih dneh – o vsem tem in drugih nasvetih veterinarka Mateja Plevnik iz veterinarskega centra Plevnik.

Tako kot v drugih letnih časih tudi pozimi pse peljimo na sprehod in jih spustimo v naravo, a če je zelo mrzlo, sprehode skrajšajmo, zato pa psa spodbudimo, da se čim več giba. Mečimo mu palice, žogice in podobne predmete ter tako poskrbimo, da bo aktiven. Daljše sprehode opravimo, ko je temperatura najvišja, zjutraj in zvečer pa jih peljimo le na krajši sprehod.

Za pse brez poddlake in kratkodlake pse priporočljiv plašček

V primeru hudega mraza lahko pse odenemo v plašček. Ta, kot poudarja veterinarka Mateja Plevnik, ni vedno le modni dodatek, ampak lahko pripomore, da se psi segrejejo. "Psi, ki nimajo poddlake, se ne morejo segreti, zato je plašček dobrodošel, enako je pri kratkodlakih psih", pove Plevnikova.

Plaščki so priporočljivi za pse brez poddlake, denimo maltežane in jorkširske terierje, ter kratkodlake pasme, kot so francoski buldog, doberman, bokser in angleški hrt.



Francoska buldoginja Vili v svojih toplih opravah. Foto: Na. R.

Če psičke sprehajamo po pločniku, kjer je posuta sol, jim po sprehodu tačke umijmo in namažimo, saj jim lahko kaj hitro razpokajo in se vnamejo. S tem ko jim umijemo tačke, hkrati tudi preprečimo, da zaužijejo sol.

Sicer se psi, ki so notri in gredo ven le na sprehod, pogosteje prehladijo in smrkajo. Prav zato je dobro, da jim oblečemo plašček. Če opazimo, da pes drgeta, se togo giba, počasno in plitvo diha ter je nezainteresiran, ga odpeljimo k veterinarju. To so namreč znaki podhlajenosti.

Ob hudem mrazu je na toplo treba spustiti tudi zunanje pse

Psi, ki so zunaj, naj imajo na voljo izolirano uto. Foto: Guliverimage Drugače je pri psih, ki so vse leto zunaj. "Tem je ob hudem mrazu še huje. Odgovornost lastnikov je, da jim, če je premrzlo, omogočijo, da gredo noter, denimo v garažo, kmečki psi pa v hlev, kjer se pogrejejo zraven živine," opozarja Plevnikova.

Če je mraz še znosen, naj imajo zunanji psi zunaj na voljo izolirano uto. "Da jo lahko ogrejejo, mora biti čim manjša, a še vedno primerna za velikost psa. Namreč, če je uta prevelika, je pes ne more segreti," doda sogovornica.

Prav tako je treba paziti, da imajo vseskozi na voljo vodo in da ta ne zmrzne. Namesto v kovinske jim vodo nalijmo v plastične ali keramične posode, saj se jim ob prehudem mrazu jezik lahko zalepi za kovino in si ga tako poškodujejo. Pripravimo jim tudi toplo hrano, količinsko naj je bo od 10 do 15 odstotkov več kot poleti.

Kaj pa mačke?



Še bolj kot psi, so na mraz občutljive mačke, poudarja Plevnikova. Zaradi nizkih temperatur tako domače kot potepuške mačke iščejo prostore, kjer se lahko pogrejejo. Pogosto se tako prikradejo pod avto, saj jih greje motor. Poskrbimo, da vedno, preden prižgemo avto, potrobimo ali pa z udarcem po avtu ustvarimo glasen zvok.