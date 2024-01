Meteorolog se čudi ekstremnemu vremenskemu pojavu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V objavi je primerjal jutranje temperature v Ljubljani. Malo nad tlemi so zjutraj izmerili –11 stopinj Celzija, na nadmorski višini tisoč metrov pa kar plus pet stopinj Celzija. Gre torej za ekstremno temperaturno inverzijo s kar 16 stopinjami Celzija razlike.

Še en mikroklimatska posebnost. V mrazišču Mrzla Komna se je v 10 minutah pogrelo za 25 °C. 🥶📈 Iz -27 na -2 °C. Vprašanje sicer kako je senzor v zaklonu sledil tej spremembi. pic.twitter.com/vHKBnptffD — Blaž Šter (@vremenolovec) January 22, 2024

Izpostavil je še eno mikroklimatsko posebnost. V mrazišču Mrzla Komna se je v desetih minutah ogrelo za kar 25 stopinj Celzija. "Z –27 stopinj na minus dve stopinji Celzija. Vprašanje sicer, kako je senzor v zaklonu sledil tej spremembi," se je vprašal Šter.

Dodal je, da bodo danes nekateri kraji že deležni odjuge.

Pihal bo jugozahodni veter

Danes bo sprva pretežno jasno in po nižinah marsikje megleno. Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od minus ena do pet, na Goriškem in ob morju okoli osem stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arsa.

Ponoči bodo prehodno mogoče rahle padavine. Ob tem se lahko ponekod za kratek čas pojavi poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od minus šest do nič, ob morju okoli tri stopinje Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od tri do osem, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V noči na četrtek je mogoča kakšna kaplja dežja, v četrtek čez dan pa se bo povsod razjasnilo.