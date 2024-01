Zaradi zimskih razmer umrlo skoraj 90 ljudi #video

V ZDA so v zadnjem tednu v povezavi z zimskimi razmerami zabeležili že najmanj 89 smrti, več deset tisoč ljudi ostaja brez elektrike. Država se sooča s hudim mrazom in obilnimi snežnimi padavinami, ledene razmere pa naj bi se nadaljevala vse do sredine tedna, poroča britanski BBC.

Največ smrti v povezavi z vremenom, 25, so zabeležili v zvezni državi Tennessee, še 16 ljudi je umrlo v Oregonu, kjer ostajajo v veljavi izredne razmere. Več ljudi je med drugim umrlo še v zveznih državah Illinois, Pensilvanija, Misisipi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York in New Jersey.

Po državi je še vedno več deset tisoč ljudi brez elektrike, med drugim v Oregonu, Severni Karolini, Kaliforniji in Kentuckyju.

V Misisipiju oblasti zaradi vremenskih razmer pozivajo ljudi, naj zaradi poledice gredo na cesto, le če je nujno. Več univerz in visokih šol je preventivno zamaknilo začetek predavanj po zimskih počitnicah.

Več zveznih držav se sooča tudi s težavami pri oskrbi z vodo. Med drugim za 400.000 prebivalcev v Tennesseeju velja ukaz prekuhavanja vode zaradi pokvarjenih in počenih cevi na območju Memphisa.