Hudo trčenje: izzival je snežni plug in čudežno preživel #video

V ZDA je na zasneženi cesti prišlo do hudega trčenja avtomobila in snežnega pluga, ki pa se je na srečo končalo brez žrtev.

Video posnetek nesreče je kot opozorilo drugim voznikom objavil prometni urad zveze države New York v ZDA. Posnetek kaže vožnjo snežnega pluga po zasneženi cesti. Nasproti pripelje voznik v sicer štirikolesno gnanem subaruju, ki pa je precenil oprijem cestišča in tudi razpoložljiv prostor.

Prehiteval je “v škarje” in se pred plugom ni uspel varno vrniti na svojo stran ceste. Na snegu ga je zaneslo in z levo stranjo avtomobila je trčil s plugom. Do trka je na srečo voznika prišlo v zadek avtomobila, tako da je ta nesrečo preživel.

Fotografije s omrežja X kažejo na povsem razbit in razrezan avtomobil, morda tudi zaradi rezanja s strani intervencijske službe.