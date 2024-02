Najboljših deset neromantičnih filmov, ki jih lahko pogledate za valentinovo

1. Široko zaprte oči (1999)

Seznam začenjamo z ikoničnim Tomom Cruisom, ki nas bo odpeljal na divjo psihološko in erotično vožnjo o tem, kaj se dogaja za zaprtimi vrati jare gospode. Nicole Kidman v vlogi spolno frustrirane zdravnikove žene skupaj z mojstrom grotesknega, režiserjem Stanleyjem Kubrickom, poskrbi za peklensko pustolovščino, od katere preprosto ne moremo odvrniti pogleda.

2. Lars in pravo dekle (2007)

Film o Barbie je pred kratkim osvojil svet, in čeprav je maraton Barbenheimer dobra izbira za valentinovo, če si filmov še niste pogledali, smo poiskali primerno alternativo za vse, ki si praznika zaljubljencev ne predstavljajo brez Ryana Goslinga. Na našo srečo Barbika ni edino plastično dekle v igralčevi karieri.

3. Mojster za katastrofo (2017)

James Franco, Dave Franco in Seth Rogen v enem filmu. Kakšna poslastica. Po ogledu biografskega filma o tem, kako je nastal najslabši film vseh časov, boste brez dvoma še bolj cenili kultno klasiko Tommyja Wiseauja. Če izvirnika Soba (The Room) še ne poznate, si ga oglejte, preden se predate Francovemu Mojstru za katastrofo. Tako bo izkušnja veliko bolj razumljiva in dvakrat bolj "kremž".

4. Obalna straža (2017)

Naš najljubši poletni film vas bo ogrel tudi na hladen februarski večer. Priredba klasične nadaljevanke Obalna straža ne ponuja samo dveh ur posnetkov privlačnih ljudi v kopalkah, ampak tudi zdravo mero humorja. Film se ne jemlje preveč resno in tudi vi ga ne bi smeli. Komični vložki ekipe in Zac Efron v vlogi edine osebe z zdravo pametjo so lahko precej zabavni, če jim dovolite.

5. Super hudo (2007)

In že če govorimo o dobri vrsti "kremža", vam predstavljamo film o najbolj nerodnem obdobju v našem življenju. V uspešnici Super hudo lahko cenimo veliko domiselnih elementov, od zvezdniške igralske zasedbe (Jonah Hill, Michael Cera in priljubljeni Christopher Mintz-Plasse) do prizorov, ki so danes postali spletni memi. Čeprav ta vrsta humorja ni za vsakogar, film velja za brezčasno kultno klasiko na ravni Ameriške pite.

6. Scott Pilgrim proti vsem (2010)

Kako bi rešili ljubezenski spor, če bi živeli v svetu videoiger? Če je vaš odgovor epska bitka med glasbeniki, potem boste verjetno uživali v pretepaški adaptaciji kanadskega stripa. Z ekscentričnimi liki, hitrim tempom pripovedi in nastopi biserov, kot sta Aubrey Plaza in Chris Evans, predstavlja Scott Pilgrim proti vsem definicijo žanra nerodnih superjunakov.

7. Dobrodošli v deželi zombijev (2009)

Kdo je vedel, da je Jesse Eisenberg lahko tudi akcijska zvezda? Skupaj z Emmo Stone, Abigail Breslin in Woodyjem Harrelsonom so presenetljivo dobra zasedba za komedijo o preživetju ob koncu sveta. Nadaljevanje filma Dobrodošli v deželi zombijev poskuša obnoviti čarobnost izvirnika, in čeprav je v njem nekaj duhovito dobrih scen, je prvi Zombieland še vedno boljši film izmed dveh.

8. Prevzetnost in pristranost in zombiji (2016)

Ta film je natanko takšen, kot si ga predstavljate. Gre za "fanfiction", ljubiteljsko fikcijo, najbolj priljubljenega dela Jane Austen z dodatkom nemrtvih. Je ta nekonvencionalna mešanica žanrov zmagovalna kombinacija? Niti ne, vendar je precej smešna in dovolj zabavna, da vas zamoti za nekaj manj kot dve uri.

9. Vampirska ljubezen (2008)

Vampirske zgodbe so, z izjemo grozljivke 30 dni noči, ki je bolj zombijevski film kot karkoli drugega, v svoji osnovi zgodbe o ljubezni. Gledalci ob tej temi morda najprej pomislimo na Somrak ali Drakulo, vendar obstaja en film o krvosesih, ki kraljuje visoko nad vsemi preostalimi. To je švedska zgodba o mladi ljubezni, odraščanju in spopadanju s strahovi. Film je obvezen za vse, ki bi želeli potočiti kakšno solzo.

10. Logan: Wolverine (2016)

Ni močnejše ljubezni od tiste med očetom in hčerko. Ali v primeru tega hollywoodskega klišeja – ni močnejše ljubezni od tiste med osirotelo najstnico in moškim, ki jo mora zaščititi. Ta trik smo že videli v seriji in igri The Last of Us ter videoigri Walking Dead. In vendar nas vsakič znova prevzame. Na letošnje valentinovo ne praznujte le ljubezni do svojega partnerja, ampak poskrbite, da tudi svoji družini poveste, kako zelo jo cenite.