Igričarska industrija v Srbiji v razcvetu

Letno poročilo SGA je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta pokazalo, da več kot polovica podjetij, ki so za to dejavnost registrirana v Srbiji, razvija nove izdelke.

Igre, ki so jih razvili v Srbiji, so uporabniki kupili ali si jih naložili več kot stomilijonkrat. Največ jih izvažajo v ZDA, Veliko Britanijo in Nemčijo, v prihodnjih letih pa načrtujejo tudi izvoz na Kitajsko, Japonsko in v Južno Korejo.

Glavni razvojni centri za to industrijo so v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. Največ zaposlenih dela na področju programiranja, umetniškega ustvarjanja in nadzora kakovosti, najtežje pa delodajalci najdejo kadre za trženje in pridobivanje uporabnikov. Letos v tej industriji načrtujejo odprtje 475 novih delovnih mest.

Med vidnejšimi razvijalci video iger, ki imajo sedež v Srbiji, je beograjski Nordeus. Slednji je predvsem znan po igri za pametne telefone Top Eleven - Be a Football manager, ki jo je na svoje naprave naložilo več kot sto milijonov uporabnikov.

V Beogradu ima med drugimi svojo podružnico tudi francoski Ubisoft. Studio Ubisoft Belgrade je tako sodeloval pri razvoju nekaterih bolje prepoznavnih video iger, kot so Assassin's Creed Mirage, Rainbow 6 Extraction in Ghost Recon Breakpoint, je navedeno v poročilu SGA.