Slovenske e-športne ekipe so vse bolj uspešne na mednarodnih tekmovanjih

Ekipa SPIKE Syndicate tekmuje v popularni videoigri League of Legends, v kateri se dve ekipi po pet igralcev spopadeta v strateški igri na digitalnem bojišču. Za dobro uvrstitev v igri so potrebne hitre reakcije, strateško znanje in velika mera koordinacije – lastnosti, ki so jih izkazali tudi igralci slovenske ekipe.

Čeprav ekipa deluje v okviru slovenske organizacije, so v njej združeni mednarodni igralci. Poleg Slovencev Jakoba "Lauxia" Dovgana in Benjamina "Subbexa" Rebernika sta tu še Šveda Enes "Sahira" Apelqvist in Kim "Noodle" Kroon ter romunski igralec Cristian "Septico1" Axinte.

Tudi za polprofesionalno tekmovanje v e-športu, kot tudi na splošno za spletne tekmovalne igre, se najbolj odločajo mladi igralci. Člani ekipe SPIKE Syndicate so stari med 23 in 25 leti v času tekmovanja pa se popolnoma posvetijo igri in, prav tako kakor klasični športniki, trenirajo tako fizične kot mentalne sposobnosti.

Letos je ekipa sodelovala v pomladni sezoni e-športne balkanske lige EBL 2024. V tekmovanju sodelujeta še slovenski ekipi Diamant Esports in Cyber Wolves ter med drugim tudi znani organizaciji na Balkanu Crvena zvezda in Partizan Esports, ki imata tudi svoji e-športni ekipi.

Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

V skupnem seštevku je pomladno sezono EBL zmagal SPIKE Syndicate, ki je za eno zmago prehitel Diamant Esports. V končnici sezone je SPIKE Syndicate sicer prišel na drugo mesto in domov odnesel tri tisoč evrov od skupaj deset tisoč evrov denarne nagrade, a to je bilo dovolj, za napredovanje v naslednjo stopnjo tekmovanja EMEA Masters 2024.

Trinajsta izdaja najpomembnejšega evropskega polprofesionalnega turnirja EMEA Masters 2024 Spring vključuje 13 evropskih regionalnih lig igre League of Legends, med katerimi je tudi balkanska liga, ki je na tekmovanje poslala ekipi BeFive in seveda SPIKE Syndicate.

Kljub solidnemu začetku in razultatu 4:2 v skupinskem delu play-ina je SPIKE Syndicate izpadel v fazi izločanja. Mesto je izgubil proti turškemu BoostGate Esports z intenzivnim bojem, ki se je zaključil z rezultatom 2:1.

Trener ekipe SPIKE Syndicate Patrick "Dont Ban Nida" Møller je uvrstitev komentiral na svojem profilu X z besedami: “Na žalost se naša pot na EMEA Masters zaključuje z 1:2 proti BoostGate Esports. Zdi se mi, da smo imeli še veliko za pokazati, a se nam je pred ciljem zataknilo. Še vedno sem neizmerno ponosen na svoje igralce in na vse, kar smo skupaj dosegli.”

Sadly our EMEA masters run ends here with a 1-2 loss to @boostgateesport.

I feel like we had a lot left to show, but we stumbled before the finish line.

I'm still immensely proud of my players and everything we accomplished together ❤️ — Dont Ban Nida (@DontBanNida) April 17, 2024

V pogovoru z nami je menedžer Ambrož "Phaxi" Hren, ki je še pred nekaj leti sedel na tekmovalnem stolčku, povzel svoje občutke. “Pokazali smo zelo dobro borbenost in dokazali, da se lahko brez problema kosamo z najboljšimi evropskimi ekipami. Za uvrstitev na glavni del EMEA Masters turnirja nam je zmanjkala le še ena zmaga, kar je res škoda. Kot organizacija pa se bomo še naprej trudili in povrnili dolgo pozabljeno slavo EBL-a.”

Uvrstitev vsekakor kaže na dobro pripravljenost slovenskih ekip. Tako Diamant Esports kot SPIKE Syndicate sta pokazala konkretno mero suverenosti v regijski ligi s konstantnimi visokimi uvrstitvami. Obema ekipama je prav tako uspel preboj v naslednjo fazo tekmovanja, ko se je lani Diamant Esports prav tako uvrstil v play-in fazo poletne sezone EMEA Masters.

EBL tekmovanje se bo za balkanske ekipe nadaljevalo poleti, ko lahko ponovno pričakujemo nastope vseh treh slovenskih ekip.