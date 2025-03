Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani so s tekmovanjem v recitiranju decimalk števila pi obeležili svetovni dan matematike in dan števila pi. Na zmagovalni oder je stopil 17-letni Vid Goršek, ki je zrecitiral 5.111 decimalk. V sklopu programa je potekalo tudi tekmovanje v peki pit.

Letošnji tekmovalec v že tradicionalnem tekmovanju recitiranja števila pi Vid Goršek se je na današnje tekmovanje pripravljal štiri mesece, danes pa z odliko zrecitiral 5.111 decimalk. Drugouvrščeni je bil desetletni Liam Kovač, sicer lanski zmagovalec, ki je zrecitiral 3.000 decimalk. Na tretje mesto se je uvrstila 14-letna Naja Globočnik Šegel, ki se je ustavila pri 2.113 decimalkah.

Tekmovanja se je udeležil tudi igralec in nekdanji prvak v recitiranju števila pi Nik Škrlec. Njegov ambiciozni cilj – z naučenimi 11 tisoč decimalkami ponovno postaviti rekord – se ni uresničil, vseeno pa je zrecitiral več kot 500 decimalk. "Imel sem manjši zdrs v koncentraciji, kar pripisujem tudi pomanjkanju vaje pred samim tekmovanjem," je dejal. Recitiranje decimalk števila pi mu pomeni predvsem miselni maraton. "Tako kot nekdo drug teče, jaz tečem v svoji glavi. To je nekaj, kar želim delati še nekaj časa, ker vem, da mi pomaga ohranjati bistro glavo," je izpostavil. Vse navdušence nad matematiko spodbuja, da se udeležujejo dogodkov, kot je današnji.

Mnemotehnika "palača spomina"

Škrlec se je učenja decimalk lotil s pomočjo grške mnemotehnike pomnjenja, ki se imenuje palača spomina in pri kateri si posameznik številke zapomni z miselnim popotovanjem po dobro znanem prostoru, na primer po hiši, sobi.

Z omenjeno metodo je s 3.141 decimalkami dolgo časa držal državni rekord. Sedaj državni rekord v recitiranju pripada Tiborju Hvali. Ta je pred štirimi leti na tekmovanju znal zrecitirati kar 10.123 decimalk.

Pomenljiv je že datum

Prvi dan števila pi so sicer obeležili 14. marca leta 1988 v San Franciscu. Datum praznovanja se v ameriškem datumskem formatu zapiše kot 3/14, kar so tudi prve tri števke števila pi. Število predstavlja razmerje med obsegom kroga in njegovim premerom.

Ta dan, na katerega se je leta 1897 rodil tudi znanstvenik Albert Einstein, leta 2018 pa umrl fizik Stephen Hawking, danes velja za mednarodni dan matematike. Dogodek je v Sloveniji leta 2007 prvič organiziral študent in zdajšnji profesor Simon Čopar, od takrat naprej pa se tradicionalno odvija vsako leto na isti dan.

V Guinessovi knjigi rekordov največje število zrecitiranih decimalk znaša nekaj čez 70 tisoč.

"Številke so tudi užitek!"

Predsednik študentskega sveta Fakultete za matematiko in fiziko Žan Luka Kolarič je današnji dogodek označil za izjemno pomembnega, saj ne samo mladim, temveč celotni populaciji vzbuja zanimanje za matematiko. "Želimo poudariti, da pri njej ne gre zgolj za številke, ampak tudi za užitek," je poudaril. Še posebej ga je veselilo, da so se letos pomerili tekmovalci v starostnem razponu od osem do 80 let.

Družbo je treba spodbujati k razmišljanju o matematiki in naravoslovnih vedah na splošno, pa je prepričan dekan fakultete Janez Bonča. "Ravno te so namreč tiste, ki so potrebne tako za zeleni prehod kot za razvoj različnih tehnologij, kot so pametni telefoni, navigacijski sistemi in druge," je povedal.

Današnji program je vodil voditelj oddaje Male sive celice na RTV SLO Juš Milčinski, ki je prepričan, da je matematika ključna pri vsakdanjem življenju.

Na fakulteti so svetovni dan matematike in dan števila pi obeležili tudi s tekmovanjem v peki pit. Za obiskovalce so pripravili tudi poljudnoznanstvena predavanja s področij matematike in astrofizike, izvajali pa so še zanimive fizikalne poskuse.