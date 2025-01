Katere so najnovejše tehnologije v svetu prenosnih računalnikov?

CES je eden največjih sejmov v panogi IT. Vsako leto v začetku januarja v Las Vegasu skoraj vsi vodilni proizvajalci prenosnih računalnikov predstavijo modele, ki bodo zaznamovali tisto leto. Zanimivo je videti, kaj ponujajo in katere nove tehnologije prihajajo na tržišče.

ASUS je lani vložil veliko truda v to, da bi se pozicioniral kot vodilna znamka prenosnih računalnikov, ko gre za umetno inteligenco (UI). Podjetje z enakim pristopom deluje tudi letos.

Zenbook A14: najlažji Copilot+ PC na svetu

Od tankih in lahkih prenosnih računalnikov običajno ne pričakujemo vrhunskih zmogljivosti in dobre avtonomije, vendar ASUS Zenbook A14 ruši vse predsodke. Ker tehta manj kot en kilogram, je najlažji prenosnik Copilot+ na svetu, ASUS pa navaja, da lahko pričakujete do 32 ur uporabe z enim polnjenjem baterije. Navdušujoče! Zenbook A14 je prvi prenosnik, katerega celotno ohišje je izdelano iz ceraluminuma, inovativnega materiala, ki združuje lahkotnost magnezija z vzdržljivostjo in odpornostjo proti obrabi, ki jo zmore keramika. Za odlične zmogljivosti so zaslužni procesorji iz serije Qualcomm Snapdragon X, katerih NPE zagotavlja do 45 TOPS zmogljivosti. Od vseh prenosnikov ASUS, predstavljenih na sejmu CES 2025, bo Zenbook A14 prvi, ki bo na voljo končnim uporabnikom v naši državi. Že zdaj ga lahko prednaročite, dobave kupcem pa se bodo začele čez približno dva tedna.

Foto: ASUS

Zenbook DUO: osvežen in hitrejši kot prej

Zenbook DUO je s svojo inovativno zasnovo z dvema 14-palčnima zaslonoma ASUS Lumina OLED lani postavil nove standarde pri delu z več programi hkrati. Letošnja različica je osvežena z novim procesorjem Intel Core Ultra 9 (serija 2), videz pa ni doživel večjih sprememb. Priključki so bolje razporejeni, tako da je delo s prenosnikom za uporabnike še lažje. ASUS Zenbook DUO ostaja kralj večopravilnosti, ko gre za prenosne računalnike.

Foto: ASUS

Vivobook 14 in 16: prenosnika z umetno inteligenco, namenjena najširšemu krogu uporabnikov

Prenosniki z umetno inteligenco niso več na voljo le kupcem z globokimi žepi, saj sta na voljo nova modela prenosnikov Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) z oznako Copilot+. Prenosnika, opremljena z izjemno učinkovitim procesorjem Snapdragon X, ki zagotavlja NPE s 45 TOPS procesorske moči za umetno inteligenco, ponujata 44-odstotno povečanje zmogljivosti v primerjavi s prejšnjo generacijo in zagotavljata do 19,8 ure delovanja zgolj na baterijo. Zaradi njune dostopne cene lahko prednosti naprednih funkcij umetne inteligence sistema Windows zdaj uživa skoraj vsakdo, ki si to želi.

Foto: ASUS

Družina ExpertBook B: poslovni prenosniki nove generacije

ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) in ExpertBook B3 (B3405/B3605) predstavljata novo merilo za poslovne prenosnike, saj združujeta izjemno prilagodljivost, obsežne varnostne funkcije in vrhunske zmogljivosti. Ti prenosniki, zasnovani za rabo v podjetjih, vladnih organizacijah in izobraževalnih ustanovah, ponujajo prilagodljive konfiguracije s procesorji do modelov Intel Core Ultra (serija 2). Varnost je zagotovljena z dvojnim BIOS, Intel vPro, varnostnim modulom Trusted Platform Module (TPM) in obnovitvijo BIOS v skladu s standardom NIST SP 800-155, kar zagotavlja zaščito občutljivih poslovnih podatkov. Kakovost izdelave prenosnika je na prvem mestu, zato imata modela B5 in B3 certifikat o vzdržljivosti v skladu z vojaškimi standardi MIL-STD-810H. Še to – vsi prenosniki ASUS ExpertBook pri nas imajo triletno garancijo.

Foto: ASUS

Družina ExpertBook P: napredne rešitve za mala in srednje velika podjetja

Pri novem modelu ExpertBook P3 je poudarek na rabi umetne inteligence, ki uporabniku pomaga olajšati delo in dvigniti varnost na višjo raven. P3 vključuje orodje ExpertMeet z umetno inteligenco za nemoteno sodelovanje, ki vključuje funkcije, kot so prepis sestanka z identifikacijo govorca, prevajanje povzetkov, podnapisi v živo ter vodni žigi za videoposnetke in predstavitve. Dodatne funkcije, kot sta video z umetno inteligenco in napredno odpravljanje šumov, zagotavljajo klice profesionalne kakovosti, zato je idealen za hibridno delo. Družina ExpertBook P3 ima številne varnostne funkcije, poudarek pa je na preprosti uporabi, tako da so dostopni tudi uporabnikom v podjetjih, ki nimajo lastnega oddelka IT.

Foto: ASUS

ROG Flow Z13: edinstvena igričarska tablica

Ali lahko integrirana grafična kartica deluje enako dobro kot ločena grafična kartica srednjega razreda? Zdaj lahko, zahvaljujoč edinstvenemu procesorju AMD Ryzen AI Max+ 395 s presenetljivo zmogljivo integrirano grafično rešitvijo Radeon 8060S. Po zaslugi teh komponent je ROG Flow Z13 vrhunska igričarska tablica in odlična izbira za uporabnike, ki iščejo vrhunsko mobilnost v kombinaciji z odličnimi zmogljivostmi. 13-palčni zaslon ROG Nebula je občutljiv na dotik, ima frekvenco osveževanja do 180 Hz in zaščitno steklo Corning Gorilla Glass 5.

Foto: ASUS

Izdelki ROG Strix: za najzahtevnejše igralce iger

Družina ROG Strix SCAR je ustvarjena za uporabnike, ki iščejo vrhunski prenosnik za igranje iger, zato lahko že uganete, da ponuja najzmogljivejše komponente, ki jih je mogoče najti na trgu, vključno z grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Pozornost pritegne tudi nova zasnova ohišja. Čiščenje ventilatorja ter nadgradnja pomnilnika in pogona SSD so enostavnejši kot kadarkoli prej, saj ima spodnji del ohišja poseben mehanizem, ki omogoča odpiranje dna prenosnika z enim samim pritiskom na gumb, brez uporabe kakršnegakoli orodja. Izboljšan je tudi hladilni sistem, zato so novi prenosniki ROG Strix pri delovanju hitrejši in tišji. Pozornost si zasluži tudi dvoslojna folija ACR na zaslonu, ki za 55 % zmanjša odseve okolice in znatno poveča kontrastnost slike.

Foto: ASUS

