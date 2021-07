Mladost in poletna filmska norost

Super 8 (2011)

Poletje leta 1979. Skupina otrok je med snemanjem amaterskega filma priča spektakularnemu iztirjenju vlaka in raziskuje nadaljnje nepojasnjene dogodke v njihovem mestecu. ZF-pustolovščino s primesmi trilerja je režiral J. J. Abrams in produciral Steven Spielberg. • V torek, 29. 6., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ostani z menoj (Stand by Me, 1986)

Štirje nerazdružljivi prijatelji nekega poletnega dopoldneva izvejo za skrivnost o truplu pogrešanega fanta. Odločijo se, da ga bodo našli prvi in tako postali junaki. Kultna mladinska pustolovska drama Roba Reinerja temelji na noveli Stephena Kinga, film pa je bil odskočna deska za številne poznejše zvezdnike na čelu s prezgodaj umrlim Riverjem Phoenixom. • V soboto, 3. 7., ob 10.30 na TV 1000.*

Skrivni vrt (The Secret Garden, 2020)

Producenta filmov o Harryju Potterju in Medvedka Paddingtona predstavljajo najnovejšo upodobitev slovitega mladinskega romana pisateljice Frances Hodgson Burnett. Ta govori o mladi siroti, ki v domu svojega strogega strica odkrije skrivni vrt, poln čarobnosti. • V soboto, 3. 7., ob 12. uri na CineStar TV Premiere 1.**

Lassie (Lassie: Eine abenteuerliche Reise, 2020)

Srčna zgodba o nerazdružljivem prijateljstvu med dečkom in škotsko ovčarko temelji na priljubljenem romanu angleškega pisatelja in scenarista Erica Knighta, po katerem so že leta 1943 posneli družinsko klasiko Lassie se vrača. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Štirje otroci in Peskodlak (Four Kids and It, 2020)

Zgodba spremlja štiri otroke na družinskih počitnicah v Cornwallu. Na plaži srečajo bitje po imenu Peskodlak, ki uresničuje želje. Spoznajo tudi krajevnega čudaka Tristana (Russell Brand), ki bi rad zaradi lastnih koristi ujel Peskodlaka. • V soboto, 3. 7., ob 9.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mia in beli lev (Mia and the White Lion, 2018)

Čudovita družinska pustolovščina o nenavadnem prijateljstvu med deklico in levom. Ko ta odraste, se deklica odloči, da bo leva vrnila v divjino, kamor žival spada. • V videoteki DKino.

Monika in prijatelji: Vezi (Turma da Mônica: Laços, 2019)

Mlad fant zbere svoje prijatelje, da bi mu pomagali poiskati njegovega izginulega psa Puhka. Film je priredba kultnega stripa brazilskega risarja Mauricia de Souse, ki je izhajal v petdesetih letih prejšnjega stoletja. • V soboto, 3. 7., ob 11. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nenavaden teden s Tesso (Mijn bijzonder rare week met Tess, 2019)

Sam med počitnicami pride z družino na nizozemski otok, kjer spozna nenavadno in samosvojo vrstnico Tesso. Razburljive poletne počitnice Sama naučijo, da je bolje polno živeti kot se bati neznanega. Topla zgodba o odraščanju in prijateljstvu temelji na istoimenskem romanu Anne Woltz. • V videoteki DKino.

Alice in Peter (Come Away, 2020)

Domišljijska zgodba spremlja dva izmed najbolj priljubljenih likov iz mladinske literature – Petra Pana in Alico iz Čudežne dežele. Peter in Alica sta v tej pripovedi brat in sestra, ko pa njun starejši brat nekega poletnega dne umre v tragični nesreči, si prizadevata rešiti starše pred obupom. • V petek, 2. 7., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Skavti proti zombijem (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, 2015)

Nad mirno mestece se nenadoma zgrne poplava zombijev. Trije skavti in dolgoletni prijatelji združijo moči z odločno natakarico, da bi se uprli srhljivi nadlogi. Komična grozljivka ni primerna za otroke, v večini evropskih držav pa so si jo lahko v kinematografih ogledali mladostniki, stari petnajst let in več. • V soboto, 3. 7., ob 3. uri na Kino.*

Napovednik filma Ostani z menoj:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA TV 1000 218 DA CineStar TV Premiere 1 HD** 226 DA Kino HD 219 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.