Filmi, ki so jih posneli v samostojni Sloveniji

Na dan državnosti smo na malih zaslonih poiskali deset slovenskih celovečercev, ki so jih posneli po prelomnem letu 1991 in z ogledom katerih boste lahko proslavili 30. obletnico osamosvojitve.

Cankar (2018)

Celovečerni dokumentarno-igrani film Amira Muratovića nam v igranih prizorih približa zasebno življenje Ivana Cankarja in odpira vprašanje, kako se je v dobrih stotih letih izoblikoval mit o največjem slovenskem pisatelju. • V petek, 25. 6., ob 23.25 na TV SLO 1.*

Idila (2015)

Prva prava slovenska grozljivka navdušuje z mamljivim obetom strahu, trepeta in groze, kakršnih na domačih tleh še ni bilo. V filmu Tomaža Gorkiča igrajo Nina Ivanišin, Nika Rozman, Lotos Vincenc Šparovec, Sebastian Cavazza in Jurij Drevenšek. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Rudar (2017)

Rudar v zapuščenem rudniku odkrije posmrtne ostanke tisočih žrtev iz časa po drugi svetovni vojni. Da bi jim omogočil dostojen pokop in s tem ohranil lastno človečnost, se zoperstavi zunanjemu svetu. Igrani film Hanne Slak je nastal po življenjski zgodbi zasavskega rudarja Mehmedalije Alića in njegovi avtobiografiji Nihče. • V soboto, 26. 6., ob 22.35 na TV SLO 1.*

Pot v raj (2014)

Ajda Smrekar in Klemen Janežič v romantično-komični drami Blaža Završnika o fantu in dekletu, ki se zbližata na jadranju v Dalmacijo. Prejemnik nagrade občinstva na 17. festivalu slovenskega filma. • V nedeljo, 27. 6., ob 8.20 na Kino.*

Panika (2013)

Komična melodrama, ki jo je Barbara Zemljič posnela po priljubljenemu romanu Dese Muck, prikazuje življenje 40-letne medicinske sestre Vere (Janja Majzelj), ki v življenju nikakor ne more več najti pravih radosti. • V nedeljo, 20. 6., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Piran-Pirano (2010)

Italijan Antonio, Bosanec Veljko in Slovenka Anica so v vojno zašli kot otroci in so bili vsi, vsak na svoj način, njene žrtve. Pol stoletja pozneje njihova kratka skupna pot v zadnjih dneh vojne spet oživi, ko se Antonio pred smrtjo vrne v Piran, da bi še enkrat videl svojo rojstno hišo. Celovečerni prvenec Gorana Vojnovića odlikuje odlična igralska zasedba z Borisom Cavazzo in Nino Ivanišin na čelu. • V nedeljo, 20. 6., ob 1.50 na POP TV.*

Rdeča raketa (2015)

Celovečerec Vojka Anzeljca (Zadnja večerja) je mladinska pustolovščina o nerazumljenem najstniku (Aljoša Bregar), ki se pred svojimi težavami zateka k sestavljanju vozil. Mu bo z dekletom in najboljšim prijateljem uspelo dokončno pobegnil v svet? • V petek, 25. 6., ob 14.45 na TV SLO 2.*

Ljubljana je ljubljena (2005)

Pripoved o odraščanju v Ljubljani spremlja mladeniča, ki opazuje razvoj rodnega mesta od leta 1934, ko je bil v Franciji ubit kralj Aleksander, preko italijanske in nato nemške okupacije, do prihoda komunizma. Okrog Otona se vrtijo tudi zgodbe številnih ljudi, ki so povezani z mestom. Film je po lastnem scenariju režiral Matjaž Klopčič. • V soboto, 26. 6., ob 8.50 na Kanal A.*

Vloga za Emo (2014)

Dijakinja Ema se spopada s slabim učnim uspehom, mladinsko uporništvo pa jo privede do slabe družbe, zaradi česar ne izdela letnika. Prijavi se na avdicijo za šolsko televizijo in jo tudi opravi, kar ji povrne življenjski zagon. Film je prejel nagrado Zlata rola za 25 tisoč gledalcev v kinematografih in postal najbolj gledan slovenski film leta 2014. • V nedeljo, 27. 6., ob 13.55 na POP TV.*

Julija in alfa Romeo (2015)

Postavni gimnazijec Tilen svoji trenutni punci v upanju na izgubo nedolžnosti s figo v žepu priseže večno zvestobo, sosledje nenadnih in neprijetnih dogodkov pa mu kmalu zamaje tla pod nogami in preprečuje zbližanje s sošolko Saro – pravo ljubeznijo njegovega življenja. Glavne vloge v drugem celovečercu Blaža Završnika so odigrali Dario Nožič Serini, Špela Colja, Jan Gerl Korenč in Ana Dolinar. • V petek, 25. 6., ob 22.10 na TV SLO 2.*

Napovednik filma Cankar:

