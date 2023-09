NIJZ s priporočili za zmanjševanje možnosti okužb

Za dobro počutje in krepitev imunskega sistema v sezoni okužb dihal inštitut svetuje tudi zdrav način življenja z gibanjem na svežem zraku in uravnoteženo prehrano.

Virusi, ki povzročajo akutne okužbe dihal, se prenašajo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju na razdalji do enega metra. To pomeni, da moramo biti za prenos respiratornih virusov blizu okuženega, da se nalezemo, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pomembno je, da zaščitimo starejše osebe, kronične bolnike, otroke in nosečnice

Z dobrimi higienskimi navadami lahko preprečimo prenos okužb in tako poskrbimo za svoje zdravje in zdravje bližnjih. Pomembno je, da zaščitimo skupine ljudi, pri katerih lahko posledice okužbe dihal potekajo težje. To so oskrbovanci domov za starejše občane, starejše osebe, kronični bolniki, majhni otroci, nosečnice, osebe z izjemno povečano telesno težo.

Redno umivanje rok s toplo vodo in milom znatno preprečuje prenos okužbe respiratornih virusov, opominjajo na NIJZ. Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran, med prsti, palca, pod nohti in zapestja. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo.

Ob hladnejšem vremenu več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pomembno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka. Prezračevanje prostorov naj bo čim učinkovitejše in čim pogostejše. Prezračevalni sistem naj bo nastavljen tako, da zrak v prostorih ne kroži, ob tem pa je treba biti pozoren na relativno zračno vlago v prostoru.

Ob simptomih okužbe dihal (slabo počutje, znaki prehlada, kašelj, vročina, glavobol, težko dihanje, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu) ali ob povišani telesni temperaturi na NIJZ posameznikom svetujejo, naj ostanejo doma. Po telefonu naj se posvetujejo s svojim družinskim zdravnikom. Izogibajo naj se tesnejših stikov z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo in dokler ne ozdravijo.

Robček po uporabi odvržemo v koš

Kašljamo in kihamo le v rokav ali robček ter stran od drugih. Robček po uporabi odvržemo v koš, roke pa si umijemo s toplo vodo in milom, svetuje inštitut. "Če kihate in smrkate ter si ob tem pokrijete usta ali nos z dlanjo, z neposrednim dotikanjem bližnjih površin (kljuk, držal) prenesete kužne izločke," opozarjajo. S tem se poveča tveganje, da se bodo okužile sicer zdrave osebe, ki se znajdejo v posrednem ali neposrednem stiku z okuženimi površinami, saj virusi pogosto vstopajo v naše telo prek nečistih rok ali s kapljičnim prenosom.

Cepljenje proti covid-19, gripi in pnevmokokom je najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni in njenih posledic. Priporočljivo je predvsem za prebivalce z večjim tveganjem za težek potek bolezni, hkrati pa tudi za tiste, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo.

Na NIJZ svetujejo tudi uporabo zaščitnih mask, saj z njihovo uporabo v zaprtih prostorih zaščitimo sebe in druge. Tistim, ki spadajo v skupino ranljivih oseb, svetujejo, naj ob zadrževanju v zaprtih prostorih, kjer je večje število oseb in vzdrževanje ustrezne medosebne razdalje ni mogoče, uporabljajo zaščitno obrazno masko, po možnosti tipa IIR, FFP2 ali N95.

