Pozor, z naplavljenim muljem le v rokavicah, otroci pa naj se z njim ne igrajo

Z onesnaženim muljem na območjih, ki so jih avgusta prizadele poplave, bo treba ravnati drugače, zato pristojni že preverjajo različne možnosti odlaganja, so sporočili po današnjem srečanju delovne skupine za koordinacijo obnove. Pozvali so k čim hitrejšemu posredovanju podatkov, na podlagi katerih bodo pristojni lahko oblikovali rešitve.

Člani delovne skupine so se seznanili s tem, da je večja količina mulja še vedno odložena na začasnih lokacijah na prizadetih območjih. Pristojne službe so pojasnile, da bo treba pri neonesnaženem mulju od primera do primera določiti nadaljnjo rabo oziroma namembnost, so po današnjem srečanju skupine zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah je pozvala Agencijo RS za okolje (Arso), občine, ministrstvo za naravne vire in prostor ter ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da ministrstvu za okolje, podnebje in energijo čim hitreje podajo vhodne podatke, na podlagi katerih bodo lahko oblikovali rešitve za upravljanje odpadnega mulja.

Vzorci mulja odvzeti na 21 merilnih mestih

Člani skupine so se seznanili, da so bili vzorci mulja in tal pod sedimentom na poplavnih območjih odvzeti na 21 merilnih mestih, ko bodo znani rezultati, bodo o njih obvestili javnost.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem pripravil več priporočil. Med drugim prebivalcem v zgornji Mežiški dolini svetuje, da pri rokovanju z muljem uporabljajo osebno varovalno opremo (zaščitne rokavice, škornji, plašč in drugo).

Mulj je treba odložiti na pravilen način, na mesta, kjer se zbirajo odpadki, pri čemer bodo zanj poskrbele pristojne službe. Še posebej je treba paziti in preprečiti, da bi se z muljem igrali otroci, opozarjajo na NIJZ.

NIJZ priporoča fitoremediacijo

Poleg tega NIJZ glede onesnaženosti zemlje in vode s svincem, saj je poplavljena zemlja lahko onesnažena z mikroorganizmi in nevarnimi kemikalijami, kot so kurilno olje, mešanice naftnih derivatov, pesticidi, barve in druge kemikalije, poudarja, da je treba naplavine na vrtu odstraniti.

"Priporočljivo je zasejati rastline, ki nase vežejo tudi snovi, ki so sicer nezaželene v zemlji. Temu procesu pravimo fitoremediacija. Tako lahko z rastlinami odstranimo tudi del težkih kovin, ki bi lahko prišle v zemljo s poplavljeno vodo," so priporočila NIJZ povzeli v premierjevem kabinetu.

Primerne rastline za čiščenje tal po poplavah so gorjušica, sončnice, koprive, konoplja, praprot ... Nato je treba te rastline požeti in jih skupaj s koreninami odstraniti z vrta. Za odstranjevanje težkih kovin in strupenih snovi iz zemlje je učinkovit tudi zeolit. Foto: Thinkstock

Previdno pri uporabi pitne vode!

NIJZ ob tem opozarja, da je na območjih, ki so bila poplavljena, še vedno potrebna previdnost pri uporabi pitne vode in pri ravnanju z živili.

Delovna skupina se je danes sicer seznanila tudi z informacijo, da se pri sanaciji vodotokov ekipe krepijo, število delovišč pa povečuje. Tako se po podatkih direkcije za vode sanacija izvaja na 147 deloviščih. Na podlagi interventnega zakona se bodo do konca tedna ekipe še dodatno okrepile, število delovišč pa še povečalo.