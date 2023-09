Delovna skupina naj bi razpravljala tudi o kontaminiranem mulju

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je v četrtek ocenil, da bo večini občin uspelo podatke pripraviti v roku, a nekatere imajo pri tem resne težave. "Upam, da bomo jutri vseeno res zelo blizu temu, da smo zajeli vse podatke. Če pa bi se iz objektivnih razlogov zgodilo, da ne bo tako, moramo pokazati neko toleranco do naših lokalnih skupnosti," je dejal Prebilič dan pred iztekom roka.

Kot je opozoril, je bila ponekod škoda res obsežna, nimajo pa dovolj administrativnih kapacitet. Zato je na četrtkovem sestanku z državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjanom Šeficem predlagal, da bi občinam, pri katerih obstajajo upravičeni razlogi za zamudo, rok za posredovanje podatkov podaljšali za nekaj dni. Dokončnega odgovora pa še ni dobil.

Prvi sestanek razširjene delovne skupine za koordinacijo obnove po poplavah



Razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah, ki jo vodi državni sekretar Boštjan Šefic, bo imela danes prvi sestanek. Pregledali bodo razmere, si izmenjali informacije in sprejeli dogovore o nadaljnjem delu, so pojasnili na Ukomu. Po neuradnih informacijah STA bodo govorili tudi o ukrepih glede kontaminiranega poplavnega mulja.

Predhodna ocena škode, ki jo občine sporočajo ministrstvu za naravne vire in prostor, bo podlaga za predplačilo. Kot pravi Prebilič, je predvideno, da občine tega dobijo nemudoma, torej takoj po dospetju podatkov, da ne bi postale nelikvidne. Za izplačilo razlike, torej 60 odstotkov, ta trenutek še ni časovnega okvira, je dodal. Po njegovih besedah bodo merodajni podatki, ki bodo vneseni v sistem Ajda. S temi številkami bo država tudi seznanila Bruselj.

Tudi župani občin na porečju Kamniške Bistrice so vlado v četrtek pozvali k podaljšanju rokov za vnos v aplikacijo Ajda. Te naj se podaljša, so pojasnili, tudi zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije.

Pri vnašanju v sistem Ajda so si občine doslej že med seboj tudi pomagale z zaposlenimi na občinskih upravah. Kot je dejal Prebilič, pa je potekalo tudi usposabljanje za državne uradnike, da bodo lahko zagotavljali asistenco lokalnim skupnostim, kjer bo treba.

Kot so navedli na upravi za zaščito in reševanje, se je na poziv ministrstva za javno upravo prijavilo več kot sto javnih uslužbencev, ki bi želeli sodelovati pri aktivnostih, vezanih na ocenjevanje škode. V četrtek je bila izvedena prva delavnica z namenom pridobitve ustreznega znanja za delo v aplikaciji Ajda. V nadaljevanju bo s Skupnostjo občin Slovenije organiziran usklajen popis in vnos podatkov v aplikacijo, so še napovedali.

Kot je ob predstavitvi predloga rebalansa proračuna za letos v DZ dejal premier Robert Golob, neposredna škoda po poplavah po zadnji oceni znaša 4,7 milijarde evrov, za ureditev poplavljenih območij pa se bo v prihodnjih petih letih namenilo do sedem milijard evrov.

Danes se izteče rok, do katerega morajo gospodarski subjekti, ki želijo dobiti predplačilo povrnitve gospodarske škode po ujmi, oddati oceno škode. Za preostale subjekte, ki želijo uveljaviti škodo, a ne potrebujejo predplačila, je rok 20. september. Oceno škode lahko prijavijo vsi subjekti – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zadruge in zavodi. Izjema so tisti, ki sodijo v primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture.Za prijavo škode ni treba imeti sedeža ali poslovne enote v prizadeti občini, saj med upravičena podjetja sodijo tudi vsa tista podjetja, ki so v prizadetih občinah utrpela škodo. Uprava za zaščito in reševanje kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v dolenjski, gorenjski, koroški, osrednjeslovenski, notranjski, pomurski, podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodno- in zahodnoštajerski in zasavski regiji, so ta teden pojasnili na gospodarskem ministrstvu.Predmet ocene škode so lahko tudi stroji in oprema, ki so bili pred nesrečo računovodsko že amortizirani, vendar so še zmeraj imeli tržno ali uporabno vrednost. Te bodo upravičenci v nadaljevanju dokazovali s cenilnimi zapisniki, pojasnjujejo na ministrstvu. Obrazci in navodila ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na podstrani ministrstva sta.si/qNN6WF Gospodarski ministerje ob robu izredne seje DZ v četrtek povedal, da je bilo do srede oddanih okoli 300 vlog, večino pa da jih pričakujejo v zadnjih dveh dneh pred iztekom roka. Podatki o številu prijav bodo predvidoma znani v ponedeljek.