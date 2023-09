Mario Fafangel prejel najnižjo mogočo oceno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fafangel je zapisal še, da je očitno nekaj delal prav, in dodal ključnik #skupajzmoremo.

Na @NIJZ_pr je strokovni direktor Ivan Eržen ocenil moje delo v času vodenja Centra in posvetovalne skupine covid-19 z (najnižjo) enko.



Očitno sem nekaj delal prav.#skupajzmoremo pic.twitter.com/B8cQ10l2Pr — Dr. Mario Fafangel (@pucciami) September 21, 2023

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji podpore Fafangelu. Med drugim se je oglasil Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan, ki je v času epidemije sodeloval v ekspertni skupini za modeliranje covid-19. "Mario, v mojih očeh si deloval odlično. Najlepša hvala za vse in vse dobro v prihodnje!" je zapisal.

Na NIJZ smo naslovili več vprašanj, med drugim smo jih prosili za obrazložitev ocene, in vprašali, ali je na oceno mogoča pritožba. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Fafangel februarja zapustil mesto predstojnika centra

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ je februarja letos nehala delati, saj je bolezen covid-19 obvladljiva z obstoječimi sistemi. Fafangel je takrat zapustil tudi mesto predstojnika Centra za nalezljive bolezni ter postal vodja novega oddelka za raziskave in razvoj na področju nalezljivih bolezni na NIJZ.

Prva vodja strokovne skupine za covid-19, ki je delovala v okviru ministrstva za zdravje, infektologinja Bojana Beović, je vodenje skupine prevzela 12. marca 2020 ob začetku epidemije covid-19 v Sloveniji. Po skoraj letu dni je skupino 1. marca 2021 prevzela Mateja Logar, prav tako specialistka infektologije na ljubljanski infekcijski kliniki.

V strokovno skupino je bil sicer med drugimi dvakrat imenovan tudi Fafangel, ki pa je iz skupine dvakrat tudi izstopil. Ob drugem odstopu je pojasnil, da so bile sprejete odločitve skupine pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe NIJZ ter ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov.

Strokovna skupina je konec maja lani predlagala prenehanje svojega delovanja, takratni minister za zdravje Janez Poklukar pa je predlog sprejel.

Nova posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa je v okviru NIJZ začela delati junija 2022. V skupino so bili poleg vodje Fafangela imenovani tudi epidemiologinji Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek, imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec.