Direktorica agencije za varnost prometa Simona Felser ostaja na čelu agencije do odločitve na vladi, ki pa je ta teden še ne bo, so navedli na ministrstvu. Do njenega odstopa je kritična predsednica sveta agencije Tatjana Voj, označila ga je za neodgovorno dejanje v času, ko agencija zaradi napovedi stavke potrebuje operativno vodstvo.

Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) so v ponedeljek sporočili, da se je svet agencije seznanil z odstopom Felser, s čimer ji je prenehala funkcija direktorice. A ker direktorja imenuje in razrešuje vlada, ima Felser do odločitve vlade še polni mandat. Svet AVP ministrstva za infrastrukturo formalno še ni obvestil o seznanitvi z odstopom direktorice, zato vlada o razrešitvi Felser zagotovo še ne bo odločala ta teden, so pojasnili na ministrstvu.

Felser je v sicer v ponedeljek pojasnila, da v obstoječem sistemskem okviru ne vidi realnih možnosti za uresničitev vizije agencije in da je bila odločitev o odhodu skrbno premišljena.

Predsednica sveta agencije Tatjana Voj je v današnji pisni izjavi za medije potrdila, da se je svet seznanil z njenim odstopom. Ob tem je zapisala, da jo čudijo razlogi za odstop direktorice, saj o njih Felser sveta agencije ni obveščala.

Voj: Naloženih ukrepov Felser ni izvedla

Dodala je, da je svet agencije vodstvu avgusta lani s sklepom naložil, naj v petih mesecih izvede ukrepe za skrajšanje čakalnih dob za opravljanje praktičnega in teoretičnega dela vozniškega izpita. "Vodstvo AVP kljub sprejetemu sklepu sveta ni udejanjilo ukrepov, s katerimi bi skrajšali omenjene čakalne dobe. Te so se v zadnjih mesecih še nedopustno podaljšale," je opozorila.

Ob tem se je po navedbah Voj v zadnjem letu nabralo več izzivov na področju vodenja agencije, "ki so v zadnjem mesecu eskalirali do točke, ko smo se seznanili z napovedjo stavke ocenjevalcev vozniških izpitov v sindikatu AVP".

"Odstop direktorice v času, ko AVP potrebuje popolno operativno vodstvo, ki bi kompetentno reševalo stavkovne zahteve, je po mojem mnenju neodgovorno dejanje," je bila kritična Voj. Dodala je, da ima direktor agencije z namenom, da agencija ne ostane brez vodstva, v pogodbi šestmesečni odpovedni rok. V tem času pa da ima agencija možnost, da najde ustrezno rešitev, ki bo zagotavljala strokovno, kakovostno in nemoteno delo agencije.

Pobeg pred odgovornostjo

"Nenazadnje pa je zaskrbljujoča tudi izjava direktorice, da v obstoječem sistemskem okviru ne more delovati. Pred imenovanjem za poln petletni mandat je bila Simona Felser dvakrat po šest mesecev vršilka dolžnosti. V tem času bi morala dobro spoznati obstoječi sistemski in pravni okvir za delovanje AVP," je zapisala.

Voj se zdi neodgovorno, da je Felser kandidirala za polni mandat direktorice, po letu in pol pa ugotovila, "da v obstoječem sistemskem okviru ne vidi realnih možnosti za uresničitev vizije agencije".

Dodala je, da je Felser kot rešitev izbrala pobeg pred odgovornostjo. "Izjave Simone Felser, podane medijem po ponedeljkovi seji sveta AVP, je tako mogoče razumeti zgolj kot odvračanje pozornosti od nastale situacije v njenem mandatu vodenja AVP," je še zapisala Voj.