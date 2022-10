NIJZ z novimi navodili za cepljenja proti covid-19

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na spletni strani objavili posodobljena navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19, ki so navedena v zapisniku posvetovalne skupine za cepljenje NIJZ.

Zadnja med drugim uvajajo možnost prejema sezonskega poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19, ki ga NIJZ priporoča posebej ogroženim. Navodila opredeljujejo tudi poživitvene in dodatne odmerke.

Osnovno cepljenje proti covid-19

Osnovno cepljenje, kot je znano, poteka s cepivi podjetij Johnson&Johnson (en odmerek cepiva), Pfizer in Novavax (dva odmerka v razmiku najmanj treh tednov) ter Moderna (dva odmerka v razmiku štirih tednov). Mlajšim od 30 let je zaradi nekoliko večjega tveganja za možnost vnetja srca pri cepljenju s cepivom Moderne svetovano cepljenje s cepivom Pfizerja ali Novavaxa, vendar lahko na lastno željo prejmejo tudi cepivo Moderne.

Prvi poživitveni odmerek proti covid-19

Prvi poživitveni odmerek lahko oseba prejme po opravljenem osnovnem cepljenju proti covid-19 za poživitev in podaljšanje zaščite. Priporočljiv je za vse osebe, stare več kot 18 let, in za mladostnike s kroničnimi boleznimi med 12. in 17. letom, lahko pa ga prejmejo tudi zdravi mladostniki. Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in prvim poživitvenim cepljenjem je vsaj tri mesece.

Drugi poživitveni odmerek proti covid-19

Drugi poživitveni odmerek cepiv v posvetovalni skupini za cepljenje NIJZ priporočajo osebam z večjim tveganjem za težji potek covid-19 – ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov za starejše in vsem starejšim od 60 let. Z njim se lahko cepijo tudi vsi drugi polnoletni posamezniki, če tako želijo.

Drugi poživitveni odmerek lahko zainteresirani posameznik prejme po treh mesecih ali več od prvega poživitvenega cepljenja.

Sezonski poživitveni odmerek

NIJZ ogroženim skupinam priporoča prejem sezonskega poživitvenega odmerka. Od zadnjega cepljenja mora v tem primeru miniti vsaj tri mesece. Tudi drugi, ki so se zadnjič cepili pred vsaj tremi meseci ali pred vsaj tremi meseci preboleli novi koronavirus, se lahko cepijo s sezonskim poživitvenim odmerkom cepiva proti covid-19.

Za sezonski poživitveni odmerek ter tudi prvi in drugi poživitveni odmerek se praviloma uporablja mRNK-cepiva – Pfizer, Moderna, pri polnoletnih pa tudi cepivo podjetja Novavax. Priporoča se uporabo cepiv, ki so prilagojena tudi koronavirusni različici omikron.

Dodatni odmerek

Dodatni odmerek je priporočljiv k osnovnemu cepljenju za težje imunsko oslabljene osebe, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši. Minimalni presledek med osnovnim cepljenjem in dodatnim odmerkom je štiri tedne.

Za dodatni odmerek se pri starejših od 12 let praviloma uporabljajo cepiva podjetja Pfizer, pri starih od pet do 11 let pa cepiva podjetja Pfizer v prilagojenih manjših odmerkih. Za osebe, starejše od 30 let, se lahko uporabi cepivo podjetja Moderne.

Cepljenje prebolevnikov

Po do zdaj znanih podatkih cepljenja oseb, ki so prebolele covid-19, proti tej bolezni ni smiselno prej kot tri mesece po preboleli bolezni, na željo posameznika pa je cepljenje mogoče opraviti prej kot po preteku treh mesecev.