Osebna zgodovina Davida Copperfielda (The Personal History of David Copperfield)

Velikan britanske komedije Armando Iannucci (Stalinova smrt) predstavlja sodoben pogled na klasično zgodbo Charlesa Dickensa o siroti, ki premaga številne ovire. Živahno in nadvse zabavno priredbo slovitega romana zaznamujeta režiserjev značilni humor in odlična igralska zasedba.

Velika Britanija, ZDA, Grčija │ 2019 │ 114 min. │ Komična drama R: Armando Iannucci I: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 92 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Od otroštva do najstniških in odraslih let je dobrosrčni David Copperfield obkrožen z dobroto in zlonamernostjo, revščino ter bogastvom, v viktorijanski Angliji pa spozna vrsto izjemnih osebnosti.

A ko se Copperfield odloči postati pisatelj, ki išče družino, prijateljstvo, ljubezen in svoje mesto na svetu, se izkaže, da je prav njegova življenjska zgodba najbolj zanimiva.

"Ni si mogoče zamisliti bolj idealnega para, kot sta Charles Dickens in Armando Iannucci, vsak zase mojstra pronicljive družbene kritike, kot britev ostrega humorja ter čudovito sočnega jezika." Ann Hornaday, The Washington Post

"Eden najzabavnejših filmov leta 2020. /…/ Kot Alica v čudežni deželi v interpretaciji Monty Pythonov." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Film je hkrati prenatrpana škatla postmodernih užitkov in klasična dickensovska zakladnica igrivega humorja in čarobnosti." Justin Chang, Los Angeles Times

Napovednik filma Osebna zgodovina Davida Copperfielda: Zanimivosti: David Copperfield, avtobiografsko obarvan roman angleškega pisatelja Charlesa Dickensa (1812–1870), je sprva izšel v obliki serije zgodb med letoma 1849 in 1850, leta 1850 pa še kot roman.

Oton Župančič , slovenski prevod je Mladinska knjiga izdala leta 1965.

(1812–1870), je sprva izšel v obliki serije zgodb med letoma 1849 in 1850, leta 1850 pa še kot roman. Slovenski prevod je Mladinska knjiga izdala leta 1965. Škotski režiser, scenarist, pisatelj, satirik in govorec Armando Iannucci je znan po političnih satirah, kakršni sta kritiško priznani in večkrat nagrajeni TV-seriji The Thick of It in Podpredsednica ter filma Biti obveščen (2009) – zanj je bil nominiran za oskarja za najboljši prirejeni scenarij – in Stalinova smrt (2017).

Zvezdnik z osmimi oskarji nagrajene uspešnice Revni milijonar (2008) Dev Patel je bil izbran za naslovno vlogo še isti mesec, ko so najavili projekt, v naslednjih dveh mesecih pa so razkrili še druge člane in članice igralske zasedbe.

Morfydd Clark v filmu upodablja dva lika – mater naslovnega junaka Claro Copperfield in njegovo ljubezen Doro Spenlow –, v filmu The Man Who Invented Christmas (2017), božični komediji o življenju Charlesa Dickensa, pa je igrala pisateljevo ženo Kate Dickens.

Peter Capaldi (Micawber) in Ben Whishaw (Uriah Heep) sta sodelovala že pri filmih Medvedek Paddington (2014) in Medvedek Paddington 2 (2017), medtem ko je Darren Boyd (Murdstone) v animirani seriji Paddingtonove dogodivščine (2020) posodil glas gospodu Brownu.

Tilda Swinton (Betsey Trotwood) in Benedict Wong (g. Wickfield) sta bila soigralca že v Marvelovi akcijsko-domišljijski pustolovščini Doktor Strange (2016).

Sloviti ameriški iluzionist David Copperfield je prevzel svoje umetniško ime iz istoimenskega Dickensovega romana, saj mu je "bilo všeč, kako ta zveni". Njegovo pravo ime je sicer David Seth Kotkin.

je prevzel svoje umetniško ime iz istoimenskega Dickensovega romana, saj mu je "bilo všeč, kako ta zveni". Njegovo pravo ime je sicer . Dickens je požel uspeh še z deli Martin Chuzzlewit, Dombey in sin, Težki časi, Dorritova najmlajša, Povest o dveh mestih in Veliko pričakovanje.

