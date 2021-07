Šivilja (The Dressmaker)

Oskarjevka Kate Winslet v avstralski komični drami o šivilji, ki se vrne v svoje rodno avstralsko mestece, da bi se maščevala domačinom, ki so ji storili krivico, hkrati pa se tam zbliža z dobrodušnim domačinom v podobi Liama Hemswortha.

Avstralija │ 2015 │ 113 min. │ Komična drama R: Jocelyn Moorhouse I: Kate Winslet, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Judy Davis IMDb: 7,1/10 │ Rotten Tomatoes: 58 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Potem ko je dolga leta delala kot krojačica v pariških hišah visoke mode, se Tilly vrne domov v Avstralijo, da bi se pobotala s svojo materjo Molly.

Oborožena samo s šivalnim strojem in izjemnim občutkom za slog bo Tilly preobrazila someščanke in se tako sladko maščevala tistim, ki so se ji zamerili.

"Tu lahko občudujemo veliko stvari, še posebej, če je vaš okus krojen za nenavadno." Adam Graham, Detroit News

"Izmenično divje smešno, divje romantično, divje satirično ter hkrati temno in tragično." Nell Minow, Movie Mom

"Če odmislimo vsa vprašanja o okusu in prepričljivosti, je Šivilja zelo zabaven in zdrav pretres sistema. Avstralska kinematografija morda nikoli več ne bo povsem enaka." Jake Wilson, Sydney Morning Herald

Napovednik filma Šivilja: Zanimivosti: Scenarij, ki ga je režiserka filma Jocelyn Moorhouse napisala skupaj z P.J. Hoganom , temelji na leta 2000 izdanem istoimenskem romanu Rosalie Ham .

Film se je med prvim tednom predvajanja zavihtel na vrh lestvice najbolj gledanih filmov v avstralskih in novozelandskih kinematografih ter postal najdonosnejši avstralski film leta in enajsti najdonosnejši avstralski film vseh časov.

Film so premierno prikazali na mednarodnemu filmskemu festivalu v Torontu, tamkajšnje občinstvo pa ga je nagradilo s stoječimi ovacijami.

Kate Winslet ), najboljšo igralko v stranski vlogi ( Judy Davis ), najboljšega igralca v stranski vlogi ( Hugo Weaving ), najboljšo kostumografijo ( Marion Boyce , Margot Wilson ) in nagrado občinstva za najbolj priljubljen avstralski film.

Zaradi nosečnosti Kate Winslet so začetek snemanja filma premaknili za eno leto in ga začeli snemati tri mesece po tem, ko je igralka rodila.

Snemanje filma so večkrat prekinili divji emuji.



Kate Winslet je uživala v snemanju z Liamom Hemsworthom, a je priznala, da si pred tem ni ogledala nobenega njegovega filma. Igralca je poznala samo po zaroki z glasbenico Miley Cyrus.

