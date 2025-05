Miley Cyrus se je spomnila temnih časov, ko jima je le mesec pred poroko z danes že nekdanjim možem Liamom Hemsworthom v požaru Woolsey leta 2018 zgorela hiša v Malibuju. Skupaj sta bila lastnika 2,5 milijona dolarjev (2,2 milijona evrov) vredne hiše s štirimi spalnicami, ki jo je pogoltnil požar, ki je takrat divjal na območju Los Angelesa.

Največji blagoslov v življenju

"Ko je zgorela moja hiša, je bil to pravzaprav največji blagoslov, kar sem jih kdaj imela v življenju," je dejala 32-letna popzvezdnica med odgovarjanjem na vprašanja na dogodku Something Beautiful v torek, je poročal portal People. "Ko je zgorela moja hiša, je zame osebno zgorelo tudi veliko mojih odnosov in to me je spet pripeljalo do takšne magije in toliko hvaležnosti," je bila jasna Cyrus.

Razburkano razmerje

Cyrus je bila s Hemsworthom v deset let trajajočem razmerju, ki sta ga okronala s poroko, a sta se leta 2020 po le osmih mesecih zakona ločila. Njuna zveza je bila polna vzponov in padcev. Spoznala sta se leta 2010 in se maja 2012 prvič zaročila. Od leta 2013 do 2016 nista bila v razmerju, nato pa sta se konec leta 2018 poročila ter že dobrega pol leta kasneje vložila dokumente za ločitev, ki je postala uradna v začetku leta 2020.

Igralec Liam Hemsworth in pevka Miley Cyrus Foto: Guliverimage

"Mislim, da bi svojemu mlajšemu jazu rekla, naj ceni te temnejše čase, ker, kot sem rekla, te samo vodijo v svetlobo," je Cyrus še povedala na dogodku v New Yorku. Cyrus bo konec maja izdala svoj deveti studijski album, poimenovan Something Beautiful, ki ga je promovirala na omenjenem dogodku.

Leta 2021 je Miley začela hoditi z bobnarjem Liily Maxxom Morandom, ki je eden od osmih producentov, ki je sodeloval pri njenem prihajajočem albumu. Foto: Guliverimage

