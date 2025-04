Na veliko noč sta igralka in glasbenik presenetila z razkritjem, da sta zaljubljena.

Britanska igralka Elizabeth Hurley in ameriški glasbenik Billy Ray Cyrus sta v zvezi. To sta razkrila z velikonočno objavo na Instagramu, na kateri ji on v zajčjih ušesih pritiska poljub na lice.

"Že dolgo sta prijatelja, zdaj pa sta bila nenadoma oba samska," je neimenovan vir za Page Six pojasnil njun položaj. "Romantično sta se zapletla pred le nekaj tedni."

Devetinpetdesetletna igralka je na zvezo s 63-letnim glasbenikom, očetom pevke Miley Cyrus, namignila že v začetku meseca. Takrat je objavila posnetek idiličnih počitnic na Maldivih, na katerem je sicer le ona, je pa v objavi označila tudi Cyrusa.

Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus sta se sicer spoznala leta 2022 na snemanju božičnega filma Christmas in Paradise. Film so kritiki raztrgali, ona pa je v promocijskih intervjujih razlagala, da je na snemanju uživala, ker si je že dolgo želela spoznati Cyrusa.