Damian Hurley, sin znane britanske igralke Elizabeth Hurley, je bil izključen iz očetove oporoke, za kar je poskrbel kar njegov dedek Peter Bing.

Damianov oče Steve Bing je junija lani storil samomor, a je pred tem ustanovil skrbniški sklad, s katerim je hotel poskrbeti, da bi bila 19-letni Damian in 23-letna hčerka Kira Kerkorian, ki jo je dobil v zvezi s teniško igralko Liso Bonder, preskrbljena. A tik pred Stevovo smrtjo je njegov oče Peter hotel doseči, da Kira in Damian ne bi bila upravičena do sinovega bogastva, ker sta se rodila izven zakonske zveze. Steve je takrat na sodišču dobil bitko proti svojemu očetu, a po Stevovi smrti je šel Peter Bing spet na sodišče na lastno pest.

Tokrat mu je brez Steva tudi uspelo. Na sodišču je dosegel, da se Stevovo premoženje razdeli med otroke Stevove sestre Mary.

Damian postaja uveljavljen maneken, ki sodeluje z največjimi imeni v modni industriji. Foto: Guliverimage

Podedovati bi moral 209 milijonov evrov

Elizabeth je za britanske medije delila svoje razočaranje in dejala, da je Steve umrl misleč, da bo za njegove otroke poskrbljeno. "To, kar si je Steve želel, se je zdaj kruto obrnilo. Vem, da bi bil globoko razočaran nad to odločitvijo." Damianu bi moralo po očetu pripasti okrog 209 milijonov evrov, a je zdaj ostal brez njegove zapuščine.

Ob tem se je oglasila tudi mama Damianove polsestre Kire, Lisa Bonder, ki je dejala: "Kot mama se sprašujem, zakaj se je moralo to zgoditi, zakaj iz dveh nedolžnih otrok narediti žrtve?"

Bing je pri 18 letih od svojega dedka, ki se je ukvarjal z nepremičninami, podedoval 600 milijonov dolarjev, sam pa se je kasneje uveljavil kot uspešen filmski producent.