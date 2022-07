Igralka je bila sprva zgrožena, nato pa navdušena nad to vlogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.50 ogledali komedijo Začaran (Bedazzled), v kateri bosta v glavni vlogi nastopila Brendan Fraser in Elizabeth Hurley. Glavna igralka je v enem od intervjujev razkrila, zakaj je bila sprva zgrožena, nato pa navdušena nad igranjem vloge v tem filmu. Spregovorila je tudi o tem, kako se je ujela s soigralcem.

Elizabeth Hurley v komediji Začaran (Bedazzled) igra v vlogi hudiča, s katerim Elliot (Brendan Fraser) sklene pogodbo. Hudičevka mu v zameno za dušo izpolni sedem želja, ob tem pa ne skopari s smislom za humor. Elizabeth je v začetku intervjuja razkrila, da je bila pred branjem scenarija zgrožena nad tem, da bo igrala hudiča, še bolj pa nad tem, da so ji vsi dejali, da bo odlična za to vlogo.

"Sama menim, da nisem ravno hudič v resničnem življenju, ampak agent me je vseeno poklical, mi predstavil vlogo in dejal, da bi bila zanjo odlična. To mu je menda potrdila njegova mama, rekel pa mi je tudi, da mi sploh ne bo treba igrati," je pojasnila.

Igralka je priznala, da ji je bilo pri igranju te vloge najbolj všeč to, da je bila kot hudičevka svobodna pri igranju: "Tukaj ni bilo nobenih pravil, kar se igralcu zgodi zelo redko. Običajno ima namreč vsak igrani lik svoje omejitve – od nekega poklica, družine, aktivnosti do življenja na nekem območju, ki ga določajo. Tukaj pa sem bila povsem svobodna."

Elizabeth Hurley in Brendan Fraser v prizoru iz filma Začaran Foto: IMDb V filmu poleg Elizabeth v glavni vlogi nastopa Brendan Fraser, ki ga igralka pred začetkom snemanja komedije Začaran (Bedazzled) sploh ni poznala.

"Videla sem nekaj njegovih filmov, osebnega stika pa nisva imela. Na snemanju sem ga spoznala in ugotovila, da je ekstremno introvertiran, a obenem eden najbolj prijaznih ljudi, kar sem jih srečala v življenju. Nedvomno je popolna oseba za igranje nekoga, ki si ga pošteno privošči hudič," je povedala zvezdnica o soigralcu.

Novinarja je zanimalo, ali je za dobro ujemanje s soigralci bistveno dobro medsebojno poznavanje ali gre samo za opravljanje dela, Elizabeth pa je odvrnila: "Bistveno ni, jaz zelo uživam v spoznavanju novih ljudi. Rada se družim in seveda zabavam. V igralstvu redko dobiš soigralca, s katerim se ne razumeš. Mogoče imajo pri tem prste vmes tudi režiserji, saj vedno izberejo tiste igralce, ki imajo dobro medsebojno kemijo."

Ob koncu pogovora je razkrila še, kako se je na snemanju ujela s soigralcem Brendanom: "Neverjetno dobro. Svoj odnos sva z ekranov prenesla tudi v resnično življenje. V filmu ga namreč kar naprej nadlegujem z dotiki in bližino. Že prej sem povedala, kakšen je, zato se logično nisem mogla upreti skušnjavi tudi po tem, ko sva nehala snemati."

Komedijo Začaran (Bedazzled) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.50.