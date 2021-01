Zvezdnica se zagovarja: fotografije je posnela moja mama #video

Ne le njeni sledilci, tudi britanski novinar in voditelj Piers Morgan se je v jutranjem šovu Good Morning Britain lotit njene razgaljene fotografije in vprašanja, kdo je stal na drugi strani fotografskega objektiva, poroča portal Fox News. "Ja, videti je odlično, a kaj počenjaš, Liz? Zapade malo snega, ti pa se slečeš. In kdo je posnel te fotografije? Si rekla, da je fotografiral tvoj toliko in toliko star sin? Ali ni to strašljivo?" je med drugim izjavil.

Po vsem tem se je na svojem profilu na Twitterju s pojasnilom oglasila Elizabeth Hurley. Pojasnila je, da je razgaljene ni fotografiral njen 18-letni sin Damian, ki je tudi v manekenskih vodah in je s svojo slavno mamo v zelo dobrih odnosih. "Daleč od tega, da namigujem, da so tabloidi pomešali dejstva, a te fotografije je pravzaprav posnela moja 80-letna mama. Nisem sicer prepričana, ali bo to pomirilo strasti ali ne," je pojasnila.

Far be it for me to suggest the tabloids get their facts muddled, but these pics were in fact taken by my 80 year old mother. Not entirely sure if that puts minds at rest or not 😘 pic.twitter.com/yKwbAlfk9i