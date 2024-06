Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil omenjeni portal, je zvezdnik zahtevo za ločitev vložil 23. maja v Tennesseeju. V dokumentih je 62-letnik opozoril, da je soglasje za poroko pridobila z goljufijo. Zahteval je, da se 36-letnica nemudoma odseli iz njegove rezidence.

Kaj točno je pripeljalo do ločitve, ni jasno

Kot je razvidno iz dokumentov, sta se dogovorila, da ji mora Cyrus plačati pet tisoč dolarjev (4654 evrov), da lahko ostane v hotelu, medtem ko išče stanovanje. Po tem ji mora plačati še pet tisoč dolarjev na mesec, da v 90 dneh najde primerno stanovanje v Tennesseeju. Šestiintridesetletna Firerose pa mora glasbeniku predati vsa gesla za njegova družbena omrežja in bančne račune.

Kaj točno je pripeljalo do ločitve, ni jasno. "Gospod Cyrus in sodni dokumenti govorijo sami zase. Trenutno nimamo dodatnega komentarja," je pojasnil glasbenikov odvetnik Jason Talley.

V zakonu sta živela dobrih sedem mesecev

Billy Ray Cyrus in Firerose, katere pravo ime je Johanna Rosie Schloem, sta se poročila oktobra lani in v zakonu živela dobrih sedem mesecev. Novico o poroki sta takrat delila na družbenem omrežju Instagram in jo označila za eterično praznovanje ljubezni. "Deseti oktober bo vedno lep, radosten dan, ko sta se najini duši v svetem zakonu združili v eno," sta zapisala.

Par se je spoznal na snemanju serije Hannah Montana. Zaročila sta se avgusta leta 2022 in javnosti predstavila le nekaj dni po tem, ko se je poročila Cyrusova nekdanja žena Tish Cyrus, s katero je bil poročen med letoma 1993 in 2022. Skupaj imata tri otroke – 31-letno Miley, 30-letnega Braisona in 24-letno Noah. Billy Ray je posvojil tudi Tishina otroka iz prejšnjih razmerij, 37-letno Brandi in 35-letnega Tracea.

Tish, Miley in Billy Ray Cyrus leta 2019 na podelitvi nagrade MusiCares za osebo leta. Foto: Guliverimage

