"To sem jaz, Geri, Geri Halliwell. Me veseli," je dejala v posnetku, ki ga je na družbenem omrežju Instagram objavila modna hiša Dior. Z objavo posnetka, v katerem je namignila, da se je odrekla moževemu priimku, so vse glasnejše govorice, da sta se zakonca Horner razšla.

Sodelavki naj bi pošiljal opolzka sporočila

Geri Halliwell in Christian Horner sta se poročila leta 2015. Zvezdnica skupine Spice Girls je na svojih družbenih omrežjih redno delila utrinke s 50-letnim vodjo Red Bullove ekipe formule 1. Po interni preiskavi, v kateri se je Horner znašel letos februarja, pa ni objavila niti ene fotografije z njim.

Hornerja so preiskovali zaradi obtožbe o neprimernem vedenju, ki jo je podjetju Red Bull podala ena od njegovih sodelavk. Po poročanju nekaterih medijev naj bi sodelavki daljši čas pošiljal opolzka sporočila in ji v zameno za molk ponudil 650 tisoč funtov (dobrih 768 tisoč evrov).

"Kot prvo odločno zavračam vse obtožbe, ampak sodelujem v preiskavi in jo popolnoma spoštujem. Zame se delo normalno nadaljuje. Osredotočen sem na sezono, ki je pred nami. Seveda, to je motnja, ampak ekipa je enotna, osredotočena na sezono. Podpira me in se že veselim sezone, ki je pred nami," je dejal v izjavi pred začetkom nove sezone. Konec meseca marca so iz podjetja sporočili, da so Hornerja oprostili vseh obtožb o neprimernem vedenju. Zapisali so še, da so prepričani, da je bila preiskava poštena, stroga in nepristranska.

Geri Halliwell Horner in Christian Horner marca letos po oprostitvi obtožb o neprimernem vedenju v podjetju Red Bull. Foto: Guliverimage

Skupaj imata sedemletnega sina

Zakonca so prejšnji mesec sicer opazili skupaj, nasmejana in objeta. Po posnetku, ki ga je objavila modna hiša Dior, pa so vse glasnejše govorice, da sta se razšla. Skupaj imata sicer sedemletnega sina Montagueja. Halliwellova ima iz prejšnjega razmerja z režiserjem Sacho Gervasijem še 18-letno hčer Bluebell, Horner pa ima iz prejšnjega zakona z Beverley Allen še desetletno hčer Olivio.

Geri Halliwell, od leta 2015 Horner, je bila članica britanske skupine Spice Girls z vzdevkom Ginger Spice. Skupino je zapustila leta 1998 zaradi izmučenosti in domnevnih razlik v pogledih, a se jim pridružila na koncertih med letoma 2007 in 2008 ter leta 2019. Dekleta so se zbrala tudi na nedavnem praznovanju 50. rojstnega dne Victorie Beckham.

