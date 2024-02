Zavrača obtožbe o nadlegovanju, ostaja šef prvakov #video

Christian Horner na četrtkovi predstavitvi. Foto: Red Bull Content Pool Prejšnji petek je Christiana Hornerja zaslišal odvetnik koncerna Red Bull, še naprej pa ni nobenih zaključkov interne preiskave avstrijske multinacionalke, ki ima v lasti tudi ekipo formule 1 Red Bull Racing. Osumljen naj bi bil neprimernega obnašanja do ene od sodelavk ekipe. Govorilo se je, da so ga pozvali, naj odstopi z mesta šefa ekipe.

To se ni zgodilo, v četrtek zvečer je bil prisoten na predstavitvi novega dirkalnika RB20. In po njej za otoške medije še enkrat dejal: "Kot prvo odločno zavračam vse obtožbe, ampak sodelujem v preiskavi in jo povsem spoštujem. Zame se delo normalno nadaljuje. Osredotočen sem na sezono, ki je pred nami. Seveda, to je motnja, ampak ekipa je enotna, osredotočena na sezono. Podpira me in se že veselim sezone, ki je pred nami." Na vprašanje, ali meni, da je še naprej prva oseba za vodenje ekipe, ki je lani osvojila obe lovoriki, pa odgovarja: "Vsekakor. To počnem že 20 let in v svoje delo sploh ne dvomim."

"Malo verjetno, da ponovimo, kar smo naredili lani"

Novi Red Bullov dirkalnik RB24 Foto: Red Bull Content Pool Čeprav je Red Bull lani osvojil dirkaško in konstruktorsko lovoriko ter zmagal 21 od 22 dirk, pa je njihov dirkalnik RB20 morda zasnovan najbolj na novo in najinovativnejše od vseh. Pa jim tega morda sploh ne bi bilo treba. Horner je mnenja, da so dobro delali tudi tekmeci in bodo težko ponovili tako dominantno sezono. "Mislim, da je malo verjetno, da ponovimo, kar smo naredili lani. Kar smo dosegli, ni še nihče v zgodovini, zato si je težko predstavljati, da bi to zdaj še ponovili. Naši zagrizeni tekmeci pa bodo tudi naredili vse, da nam to ne uspe. Upam, da imamo konkurenčen dirkalnik in lahko znova osvojimo obe lovoriki."

Poglejte atraktivno razkritje novega Red Bullovega dirkalnika:

Ferrari, Mercedes in McLaren bi vsi lahko bili njihovi tekmeci, vsaj za zmage. Prve odgovore najverjetneje testiranja naslednji teden še ne bodo dala, temveč šele uvodna VN Bahrajna, ki bo med 29. februarjem in 2. marcem (dirka bo v soboto, prav tako VN Savdske Arabije teden pozneje). Ob Hornerjevi aferi je zimo zaznamovala še odločitev Lewisa Hamiltona, da naslednje leto Mercedes zamenja za Ferrari. Horner se je odzval tudi na to temo: "To je samo dobro za formulo 1. Očitno je nekaj videl v Ferrariju, da se je odločil za selitev iz ekipe, s katero ima dolgotrajen in varen odnos. Je pa to zagotovo drzna poteza. Nekaj ga je že moralo prepričati. Je pa Ferrari ikona in je bil to zagotovo eden od ključnih razlogov."